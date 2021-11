annonse

annonse

Dette er andre del av Resetts intervju i fem deler med den realpolitiske forskeren Dr. Sumantra Maitra.

Første del – om fremveksten av woke-bevegelsen i Vesten samt en introduksjon av Dr. Maitra – kan leses her:

Denne delen tar for seg stormaktskonkurransen mellom USA og Kina.

annonse

Dr. Sumantra Maitra

Dr. Maitra anser seg selv som en konservativ realist og er seniorforsker i den amerikanske realpolitiske tenketanken Center for the National Interest, hvor han skriver regelmessig for publikasjonen The National Interest.

annonse

Dr. Maitra har også skrevet flere akademiske essays og fagfellevurderte artikler, som har blitt publisert i Canadian Military Journal, Center for Land Warfare Studies Journal, Political Studies Review, International Affairs og andre tidsskrifter.

Han har også gjort TV-opptredener i amerikansk media, inkludert nylig på Tucker Carlson Today.

Kun for abonnenter Dette innholdet er forbeholdt våre abonnenter, logg inn for å få tilgang.

Ikke abonnent? Les mer her. Brukernavn: Passord:

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474