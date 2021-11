annonse

På grunn av de høye strømprisene vil den nye regjeringen legge fram et kutt i strømavgiftene på 2,9 milliarder kroner.

Det er finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) som opplyser om kuttet til NRK mandag morgen. Klokka 12 skal regjeringen legge fram sitt forslag til endringer i statsbudsjettet.

– I vintermånedene, fra januar til mars, kutter vi elavgiften med cirka 48 prosent. Resten av året kutter vi med cirka 9 prosent, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til NRK.

Han omtaler tiltaket som et tungt kutt som vil innebære at staten får 2,9 milliarder mindre inntekter fra strømavgifter i løpet av neste år, sammenlignet med i år.

Kuttet vil utgjøre om lag 10 øre kilowattime fra januar til mars.

Vedum: Folk skal se at vi ser hverdagen deres

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier folk vil merke endringene regjeringen legger opp til i statsbudsjettet som legges fram i dag.

Det var en smilende Vedum kom ut fra boligen sin i Homansbyen i Oslo litt over klokka 7 mandag morgen. Til journalistene som ventet på utsiden, sa finansministeren at han hadde sovet godt og så fram til en god budsjettdag.

Klokka 12 vil han legge fram regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet for neste år.

– Jeg er ikke veldig spent egentlig. Dette er et godt statsbudsjett og en god budsjettdag, sier Vedum.

– Folk skal se at vi ser hverdagen deres, legger han.

Vedum nevner spesielt pendlere, hvor det på forhånd er blitt kjent at regjeringen vil styrke pendlerfradraget til en pris av 500 millioner kroner. Et annet tiltak er at den nye regjeringen vil kutte elavgiften med nesten 50 prosent i januar, februar og mars for å møte de høye strømprisene. Tiltaket er beregnet til å gi staten 2,9 milliarder kroner mindre i avgifter neste år.

– Dette hjelper alle som har strømutgifter i Norge, og det viktig at de kostnadene ikke blir kjempehøye for folk, sier Vedum.

Vedum sier også at han gleder seg til å legge fram den delen av det endrede forlaget som går på klima.

– At vi klarer å få ned norske klimagassutslipp og skape flere arbeidsplasser og verdiskaping, også skal ta hensyn til folk. For det er jeg alltid opptatt av: At man skal ta hensyn til folk, sier Vedum.

Vedum: Det går godt i norsk økonomi

Det går godt i norsk økonomi, budsjettet er tilpasset dette, sier finansministeren, som ikke vil si noe konkret om oljepengebruken i forkant av framleggelsen.

– Vi har jo hatt veldig lave renter. Krona har også vært veldig lav, og det har styrket konkurranseevnen vår. Vi er opptatt av å ha et ansvarlig og godt budsjett, og det er det vi kommer til å legge fram klokken 12, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til pressen utenfor sin statsrådsbolig mandag morgen.

Regjeringen legger senere mandag fram sitt endrede forslag til neste års statsbudsjett i Stortinget. Vedum mener at Ap-Sp-regjeringen kommer til å ha en god dialog med SV om budsjettet.

– Mange av de tingene som ligger i budsjettet, er ting som SV vil kjenne seg igjen i, for eksempel dette med styrket kommuneøkonomi når det gjelder skole, sykehjem, lave priser i barnehagen, sier Vedum.

Han spår at SV kommer til å være ekstra fornøyde med 300 millioner kroner ekstra til ressurskrevende tjenester, som går til dem med aller størst hjelpebehov i kommunene.

