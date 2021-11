annonse

Onsdag 13. oktober 2021 i Kongsberg ble fem personer drep og tre skadet da Espen Andersen Bråthen (37) skjøt med pil og bue, samt stakk med kniv.

Fakta

Da den første politipatruljen ankom matbutikken Coop Extra ved Nytorget i Kongsberg, droppet de det «tunge» verneutstyret (som skal være utplassert i alle politibiler som benyttes i operativ tjeneste). Men, de var allerede iført en skuddsikker (lett) vest, som for øvrig er vanlig standard utrustning i den ordinære politipatruljeringen.

Noen sekunder før, hadde operasjonssentralen ved Sør-Øst politidistrikt gitt patruljen ordre om PLIVO – «pågående, livstruende vold». I den forbindelse var det selvfølgelig gått ut en generell ordre om full bevæpning.

Da de to politikvinnene som var først på stedet entret butikklokalet, var de ifølge Resetts kilder utrustet med politiets standard tjenestepistol, Heckler & Koch P30 og MP5 maskinpistol.

Inne i Coop butikken, fikk de to kvinnelige politibetjentene et par piler mot seg. Uten å prøve og engasjere og/eller konfrontere gjerningsmannen med ord eller handling, valgte politikvinnene å løpe ut av matvarebutikken for eventuelt å ikle seg et tyngre og bedre verneutstyr.

Under denne seansen, maktet gjerningsmannen, Espen Andersen Bråthen, å rømme ut en av nødutgangene i butikken.

Den neste halvtimen tar han livet av fem mennesker med et stikkvåpen, før han blir pågrepet på bakgrunn av et varselskudd.

Drapsvåpenet

Resett har nå fått kjennskap til at selve drapsvåpenet er en vanlig type jaktkniv, «type flå».

Dødsårsak

Det har blitt spekulert i sosiale medier om hvordan ofrene ble drept, blant annet om ofrene fikk halsen skåret over. Etter det Resett kjenner til har de avdøde mistet livet av gjentatte stikkskader på kroppen. Det er således ingen typisk «jihad-avrettelse» slik spesielt IS men også andre terrorister i Europa har utført.

