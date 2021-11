– Det er trivelig å kunne legge fram dette statsbudsjettet, som markerer en ny kurs for landet vårt. Alle de store tallene som ligger i et statsbudsjett, handler til syvende og sist om folks hverdag, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) da han idag la frem regjeringens endringer i statsbudsjettet for neste år.

Får regjeringen det som den vil etter at budsjettforhandlingene med SV, blir det blant annet billigere å pendle ved at bunnfradraget senkes til 14.000 for alle pendlere, lavere strømpriser som følge av lavere elavgift og det blir billigere å ha barn i barnehagen ved at maksprisen i barnehagene reduseres fra 3.315 kroner til 3.050 kroner per måned.

I vintermånedene kuttes elavgiften med cirka 48 prosent og resten av året med cirka 9 prosent. Har du behov for ferge kan du se frem til 30 prosent lavere fergepriser fra nyttår og gratis fergereiser til små øyer og kystsamfunn.

CO2-avgiften økes med 28 prosent, slik også Solberg-regjeringen foreslo. Samtidig reduseres veibruksavgiften og trafikkforsikringsavgiften for å kompensere for dette. Det sistnevnte grepet betyr 0,31 kroner billigere diesel per liter og 0,28 kroner billigere bensin per liter sammenlignet med forslaget til Solberg-regjeringen, hvor CO2-avgiften også ble økt. Men det blir dyrere å kjøpe bil. Den såkalte engangsavgiften økes for bensinbiler og hybridbiler. Det blir også innført omregistreringsavgift for elbiler og full trafikkforsikringsavgift for elbiler.

Ikke uventet blir det også billigere å være medlem av fagforeninger siden fagforeningsfradraget trappes opp fra 3.850 kroner til 5.800 kroner. Det såkalte finnmarksfradraget økes også med 16 prosent, til 18.100 kroner og betyr mindre skatt for alle som bor i Finnmark og Nord-Troms.

Av annet nytt, stort og smått, fra tilleggsproposisjon

Kutt i bevilgningen til Nasjonalmuseet med hele 250 millioner kroner.

NVEs arbeid med flom- og skredsikring får 60 millioner kroner mer.

25 millioner kroner til å rekruttere og styrke kompetansen hos spesialsykepleiere. Midlene skal gå til å etablere 30 utdanningsstillinger innen anestesi-, barn-, operasjon-, intensiv- og kreftsykepleie og jordmorutdanning.

Potten som er satt av til kunstnerstipend, øker med 33 millioner kroner. Pengene skal brukes til opprettelse av ytterligere 100 nye arbeidsstipender.

285 millioner kroner legge til rette for at flere arbeidsledige kommer inn i arbeidslivet. Blant annet vil regjeringen øke bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak med 136 millioner kroner, noe som åpner for 1.000 flere tiltaksplasser enn tidligere anslått. Driftsbevilgningen til Arbeids- og velferdsetaten Nav foreslås også økt med 100 millioner kroner.

Regjeringen ønsker også å få flere innvandrere i arbeid, og spesielt innvandrerkvinner. Derfor økes bevilgningen til prosjektet Jobbsjansen, som er opprettet med nettopp dette formålet, med 10 millioner kroner.

Nær 100 millioner kroner øremerkes til distriktsrettet utdanning, herunder lærerskolen på Nesna, i statsbudsjettet, men samtidig kutter Ap-Sp-regjeringen bevilgningen til lærerspesialistordningen, en pilot for nye karriereveier for lærere, med 40 millioner kroner, mens bevilgningen til friskoler kuttes med 35 millioner. Regjeringen vil også redusere bevilgningen til statlige universiteter og høyskoler med drøyt 33 millioner kroner. Også studentsamskipnadene må tåle et kutt på 20 millioner kroner sammenlignet med Solberg-budsjettet.

Før valget lovet Ap at de ville «rette opp i skjevhetene» i brillestøtteordningen for barn, men i tilleggsproposisjonen foreslås det likevel ingen endringer i ordningen.