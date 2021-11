annonse

Facebook-gruppen «Vi som krever billigere strøm» varsler demonstrasjoner i flere norske byer.

– Koster det 10 øre å produsere og folk betaler 4 kroner for strømmen, er det en så ekstrem differanse at folk ikke kan godta det, sier Olav Sylte til Nationen.

Sylte er advokat og leder Facebook-gruppen «Vi som krever billigere strøm». De har over 87.000 medlemmer. Han sier folk er mektig lei av de høye strømprisene og kaller finansminister Trygve Slagsvold Vedums strømgrep for et løftebrudd. Sylte krever at regjeringen blant annet kutter momsen.

Søndag skrev Sylte et innlegg i gruppen hvor han oppfordrer til demonstrasjoner i hele landet.

«Det blir omfattende demonstrasjoner over hele landet om Vedum ikke legger frem et godt forslag til redusering av strømregningen. Alle skal med – også i demonstrasjonene og de skal bli av de mest omfattende i sitt slag», skriver han, og ramser opp hvor de ønsker å ha demonstrasjoner. Det er byer som Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Fredrikstad.

– Demonstrasjonene vil være et forsøk på å prøve å påvirke politikerne på Stortinget. De bør derfor arrangeres i den nærmeste tiden, før Stortinget skal behandle budsjettforslaget, sier Sylte til Nettavisen.

Sylte tror at det vi ser nå bare er begynnelsen.

– Strømprisøkningen er bare starten på noe som vil fortsette og bare bli verre. Det er også starten på en enda større inntekt for staten. Det er ganske uforståelig at de som er valgt inn til å lede landet, ikke legger inn en større innsats for å senke strømutgiftene, sier han til Nationen, og legger til:

– I Norge er vi avhengig av å bruke strøm for å varme opp husene våre. Vi er et land med store kraftressurser som sees på som folkets eiendom. Nå må folk betale langt mer enn det koster å produsere og levere.

Nationen skriver at økning i strømprisene tilsvarer en årlig total strømutgift på mellom 40.000- og 60.000 kroner per husstand sør for Dovre, med et snittforbruk på 20.000 kWh gjennom et helt år.

