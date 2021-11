annonse

Media fylles med omskrevet virkelighet og instinktiv irritasjon som omdestilleres til liksom-dannede analyser. Det rammer som regel de svakeste blant oss.

– Hva gjør du når du irriterer deg grønn, men ikke har noe saklig argument mot det som plager deg? Norske akademikere har løst problemet ved å dikte opp sin helt egen virkelighet, skriver Øyvind Søtvik Rekstad i Nettavisen. Han er taleskriver og skribent, og legger til:

– Når Rolness irriterer seg over at kvinnens plass i samfunnet stadig blir sterkere, skriver han lange leserinnlegg om at «den hvite mannen» er undertrykt. Som bleik, middelaldrende mann vil jeg bare få sagt følgende: Jeg har null behov for en forkjemper som Kjetil Rolness.

Rekstad skriver at norske medier nærmest daglig fylles med omskrevet virkelighet og instinktiv irritasjon som omdestilleres til liksom-dannede analyser, og det rammer som regel de svakeste blant oss. Virkeligheten snus på hodet, og i denne fantasiverdenen er det de underprivilegerte minoritetene som egentlig styrer landet.

Det er ikke bare Rolness han har sett seg lei på, det gjelder også biologiprofessor Kristian Gundersen.

– Gundersen er ikke den eneste som benytter professor Gundersens metode.

– I likhet med sosiologen Kjetil Rolness, er Gundersen blitt en av mesterkokkene når det gjelder å koke om grumset på sosiale medier til kvasidannet kronikk-stoff, pyntet og krydret med de fremmedordene som skal til for at heksebrygget smaker som indrefilet i redaksjonene, understreker taleskriveren, og forteller oss om hensikten:

– Mediene trenger klikk, og da trenger de også klikkvitere som Gundersen og Rolness.

Han skriver videre at denne formen for irritasjon mangler saklig begrunnelse, men den skyldes ei urdrift som står fastspikra til ryggmargen og ligger og ulmer i magesekken. Det er derfor vi kaller det «ryggmargsrefleks» og «magefølelse». For på den måten å skille den fra argumenter som framkommer av mer avansert og systematisk tankevirksomhet, sier Rekstad.

