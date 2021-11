annonse

Ifølge VG er mannen som ble skutt og drept av politiet på Bislett i Oslo i dag tidligere dømt for drapsforsøk.

Nettavisen skriver at deres kilder som har hørt videoen bekrefter at han siterer den muslimske trosbekjennelsen under angrepet og roper «Allahu akhbar». PST vil ikke bekrefte overfor Nettavisen om de har hørt på lydopptaket der mannen tilsynelatende siterer fra koranen.



I desember i fjor ble mannen dømt til tvungent psykisk helsevern av Oslo tingrett for å ha knivstukket en mann og hugget etter flere andre på Ankerbrua i Oslo i 2019.

En morgen i juni 2019 stakk 30-åringen en mann i ryggen én gang, og forsøkte deretter å stikke ham flere ganger uten å lykkes, ifølge dommen.

Det var mange vitner til knivstikkingen på Ankerbrua. Mannen, som etter det Resett kjenner til er av russisk/tsjetsjensk opprinnelse, ble også dømt for fem andre tilfeller av trusler etter å ha løpt etter eller hugget etter personer med kniven.

I dommen fra Oslo tingrett står det også at han er dømt for å ha forstyrret ro og orden da han i selvforskyldt rus og med kniv i hånden sprang etter folk og brølte. Dessuten ble han dømt for å ha antent eiendeler i leiligheten sin tidligere samme dag, skriver VG.

Mannen ble dømt til tvungent psykisk helsevern fordi han ble ansett som utilregnelig i gjerningsøyeblikket. Etter de sakkyndiges vurdering var han psykotisk da han utførte handlingene.

I 2018 ble han ifølge Nettavisen dømt for vold mot en arbeider på en byggeplass. Han husket ikke noe av hendelsen, men angret og ville ha behandling, og ble dømt til samfunnsstraff.

I dag ble han skutt av politiet etter å ha løpt etter en kvinne med kniv og angrepet politiet. Han var i ferd med å knivstikke en person på gaten da politiet forsøkte å kjøre ham ned, sier innsatsleder i politiet, Torgeir Brenden, til VG. Det ble avfyrt flere skudd, og mannen ble kjørt til Ullevål sykehus, hvor han døde av skadene.

