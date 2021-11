annonse

Hittil styrker etterforskning teorien om at Bislett-angrepet kan knyttes til gjerningsmannens psykiske helse. Det opplyser politiet.

Mannen som ble myrdet politiet på Bislett, var ute på permisjon fra tvungent psykisk helsevern. Han ble i fjor dømt til tvungent psykisk helsevern.

Politiet mener at det er for tidlig å konkludere om motiv for angrepet. De mener imidlertid at det er naturlig å se videre på mannens psykiske helse og hans befatning med helsevesenet.

– Gjennom etterforskningen som er skjedd i dag, er den teorien styrket, sa politiinspektør Grete Lien Metlid på en pressekonferanse klokken 17 tirsdag ettermiddag.

På spørsmål fra pressen om at gjerningsmannen skal ha ropt «Allahu akbar» under angrepet, svarte Metlid at det foreløpig ikke er noe som tyder på at det er snakk om et terrorangrep, skriver NTB.

– Vi er kjent med at han skal ha ropt dette, men det er ikke noe som understøtter at dette skal være knyttet til terror, sier Metlid.

