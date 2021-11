annonse

Republikaneren Paul Gosar møter krass kritikk etter at han publiserte en animert video på Twitter som viser ham stikke Alexandria Ocasio-Cortez med et sverd.

Gosar la ut videoen søndag ettermiddag, sammen med teksten «Finnes det noen animefans der ute?»

Videoen er et redigert utdrag fra en japansk animeserie. En av scenene viser en animert karakter med Gosars ansikt på som stikker karakteren som ser ut som Ocasio-Cortez i nakken med et sverd.

Ocasio-Cortez selv reagerer kraftig på videoen.

Mandag kveld skriver Ocasio-Cortez på Twitter at Gosar er «et ekkelt medlem jeg må jobbe med» i Kongressen, og at han «delte en fantasivideo av at han dreper meg».

Hun mener dessuten at Gosar ikke vil møte noen konsekvenser, fordi republikanernes minoritetsleder Kevin McCarthy «oppmuntrer ham videre med unnskyldninger».

Hun hevder også at institusjoner ikke beskytter fargede kvinner.

So while I was en route to Glasgow, a creepy member I work with who fundraises for Neo-Nazi groups shared a fantasy video of him killing me

And he’ll face no consequences bc @GOPLeader cheers him on with excuses.

Fun Monday! Well, back to work bc institutions don’t protect woc https://t.co/XRnMAKsnNO

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) November 9, 2021