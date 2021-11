annonse

Siv Jensen med kraftig kritikk av Carl I. Hagen i sin nye bok.

Den tidligere partiformannen, Carl I. Hagen, har hun ikke pene ord å si om, skriver NRK.

– Allerede sommeren 2007, ett år etter at jeg ble valgt til partiformann, hadde Carl behov for å fortelle at jeg ikke holdt mål.

Konflikten mellom de to ble tydelig kun kort tid etter at Jensen tok over som leder.

– Videre hadde han lagt ut om hvor ubrukelig jeg var som partileder, og om hvor mye han angret på at han hadde gitt fra seg partiet til en jentunge som meg, skriver Jensen etter at Hagen hadde klaget til daværende generalsekretær, Geir Mo, at han var rasende for at ikke Jensen hørte på han «som hadde oppskriften».

Jensen skriver videre at Carl, og etterhvert også hans kone, Eli, ble mer og mer nedlatende i sine angrep, til tross for at Jensen gjorde det hun kunne for å blidgjøre Hagen.

– I alle landsmøtetalene mine, og ved andre anledninger der det falt seg naturlig, hyllet jeg ham. Likevel ble Carl og etter hvert også Eli mer og mer nedrige i sine angrep.

Under valgkampen i 2009 skriver Jensen at Hagen først ville ha en tilbaketrukket rolle, men så ombestemte seg, noe som førte til at Eli kom med skarp kritikk av Jensen for ikke å bruke Hagen mer.

– Dette resulterte i intern krangel, og det haglet med beskyldninger om at Carl bevisst var satt på sidelinjen. Det stemte ikke, men jeg forsøkte likevel å dempe konflikten, skriver Jensen.

Hagen ble valgt inn på Stortinget for Oppland i høst.

– Nå skal Sylvi få slite med ham, skriver Jensen.

Hagen selv ønsker ikke å kommentere boken.

Rykter om legning

I mange år har Jensen blitt konfrontert med rykter om at hun er lesbisk.

– Jeg kan faktisk ikke akseptere at dette er noe jeg skulle måtte ta avstand fra og svare mediene at «Nei, nei, nei …

– For meg som har mange nære venner som er homofile, var dette fryktelig tungt å akseptere. Jeg hadde ikke lyst til å gå ut til mediene for å fortelle hva partiet hadde bestemt, og ville egentlig at noen andre skulle ta det, skriver hun om partiets standpunkt til likekjønnet ekteskap.

Alltid likt Stoltenberg

Siv Jensen angrer på at hun ropte «Morn’a, Jens» etter valgseieren i 2013.

– Jeg skulle sagt pene ord om Jens Stoltenberg, skriver hun i boken sin.

Den tidligere lederen for Fremskrittspartiet tar et oppgjør med sin egen retorikk etter at Stoltenberg-regjeringen måtte gå i 2013.

– I gledesrusen glemte jeg å ta høyde for at jeg ikke bare talte til vår egen valgvake, men til hele Norge, direkte i TV-ruta i de tusen hjem, skriver hun og fortsetter:

– Jeg tenkte: «Herregud, Siv. Det var smålig av deg». Selvsagt burde jeg ha lagt an mer statsmannstakter.

Jensen har bare gode ord å si om Stoltenberg og avslører sågar at hun alltid har likt ham godt.

– De ville kommet fra hjertet, de også. Han hadde vært en dyktig statsminister i åtte år, og jeg har alltid likt ham så godt.

Bruddet med Per Sandberg

Jensen skriver også om Per Sandberg, og om hvordan det som hadde vært et tett politisk samarbeid og et vennskap gikk i stykker, etter Sandbergs kontroversielle Iran-tur.

– Per og jeg jobbet side om side i over tyve år. Vi har ikke lenger noen kontakt. På en måte er det ganske trist. Jeg var jo glad i ham. Men Per har tatt mange dumme valg. Han har brutt med Frp og meldt seg inn i et nytt parti. Det er hans beslutning. Men for meg har det ikke vært naturlig å forsøke å opprettholde en nær kontakt etter tillitsbruddet. Jeg er skrudd sammen sånn at jeg stoler fullt og helt på folk inntil det motsatte er bevist. Og her skuffet Per meg, skriver Jensen.

Sanberg selv er skuffet over det Jensen skriver.

– Det Siv Jensen sier her er enormt skuffende. Det bekrefter at hverken partiet eller Siv Jensen brukte to kalorier på å se på to sider av saken. Det er godt å få bekreftet at det faktisk var situasjonen, nemlig at de snudde ryggen til meg. Men jeg kan ikke bry meg om sånne ting, sier Sandberg, til VG.

