Hva om brød plutselig koster 1000 kroner, uten at produksjonsutgiftene økte?

Det er slik det har blitt for strømmen. En nødvendighetsvare under statlig kontroll.

– Hva om melka plutselig kostet 500 kroner per liter, eller et brød 1000 kroner, og ingen visste om det var tilbake til normalen eller enda dyrere i morgen? Og hva om dette skjedde helt uten at det kostet mer å produsere disse daglige, nødvendige varene?, skriver Thor Øivind Jensen, førsteamanuensis em., Universitetet i Bergen i Klassekampen, og legger til med en sviende snert:

– Ingen mente de hadde ansvaret, selv om nesten alle ledd var eid av det offentlige. Det eneste politikerne trodde de kunne gjøre var å innføre en sosial brødstøtte til de aller fattigste. Galskap og dessuten ulovlig og utenkelig. Men slik er det blitt for strømmen.

Jensen skriver at de enkle tekniske faktaene er svært hyggelige: Norge har unike vannkraftressurser som bare koster noen få øre (5–30) for hver kilowattime å produsere.

– Som ytterligere garanti for stabilitet har vi hatt politisk styring og offentlig eierskap som hovedmodell i over hundre år. Dette passer godt, siden energi er et nødvendighetsgode der det offentlige har ansvar for å sikre innbyggerne, skriver han, og sier at noe har skjedd:

– Så har det gått helt galt. Virkelig galt. Prisene svinger voldsomt og ødelegger stabile rammebetingelser både for hushold og bedrifter. Prisene svinger også omkring et stadig høyere prisnivå.

Jensen tror at forskjellen mellom kostnader og pris til kunde så stor at det er ulovlig. Det er forbudt med åpenbart urimelig forhold mellom det en kunde betaler og det man får.

– Da jeg var ung og studerte samfunnsøkonomi lærte vi at elektrisitetsforsyning (sammen med vannforsyning, teletjenester og jernbane) var tjenester som i sin natur burde ligge under offentlig drift, skriver han, og legger til:

– Dette var også infrastrukturtjenester: nødvendige og et politisk ansvar. Prisen på strøm ble satt gjennom vedtak, gjerne av din nærmeste kommune.

