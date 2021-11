annonse

Støre gjør meg flau – norsk olje koker kloden.

Hvor er gjennomføringsevnen når klimakrisen banker på døren?

– I disse dager skammer jeg meg over å være nordmann. Når statsminister Støre skryter av norsk olje og gass på talerstolen blir jeg flau. Når verdens ledere rister på hodet over Norges sviktende klimaløfter blir jeg stum, skriver fylkesleder i Oslo Unge Venstre, Hanna Lein-Mathisen i Nettavisen. Hun sier det er krise:

– Verden går mot klimakrise, det er behov for å arbeide sammen, og tiltakene burde komme på løpende bånd. For grenseløse utfordringer krever grenseløst samarbeid.

Hun forteller at statsminister Jonas Gahr Støre sa fra talerstolen i Glasgow: «Norsk gass er ikke problemet, men en del av løsningen til en vellykket overgang fra fossile til fornybare energikilder».

– Norsk olje koker kloden. I 2020 var Norges nasjonale utslipp på 41 millioner tonn. Dette er i verdensklassen per capita internasjonalt, men ingenting sammenlignet med tallene dersom vi regner inn utslipp fra norsk petroleum, brent i andre land.

Lein-Mathisen skriver videre at statsministeren taler med to tunger når han ønsker at andre land skal bygge ut fornybar energi, men at han selv skal få pumpe opp olje og gass så det spruter. Ansvarsfraskrivelsen er rystende.

– Jeg er flau, Jonas. I disse dager skammer jeg meg over å være nordmann.

