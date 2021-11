annonse

annonse

Besteforeldrene anmeldt for menneskesmugling.

Medio oktober 2021 ankom en fire år gammel gutt fra Tyrkia til Nasjonalt ankomstsenter for asylsøkere i Råde i Østfold. Barnet ble deretter registrert inn i porteføljen for nyankomne asylsøkere.

Norge

Besteforeldre til barnet søkte om beskyttelse i Kongeriket Norge i 2017. I forbindelse med asylsøknaden, innleverte de pass og familiebok, hvoretter de i dag har en gyldig oppholdstillatelse i riket.

annonse

Besteforeldrene er nå bosatt i en liten by, sør i Norge. Barnets foreldre og søsken befinner seg fortsatt i Tyrkia.

Sett i relasjon til barnets eventuelle riktige identitet og familietilknytning til besteforeldrene og gjenværende foreldre og søsken i Tyrkia, skal visstnok dette være sannsynliggjort via innleverte kopier av familiebøker med mer.

Sverige

Barnet på fire år ble av foreldrene sendt alene fra Tyrkia til Sverige.

annonse

Til tross for gode informanter hos flere aktører i utlendingsforvaltningen, har Resett så langt ikke klart å få klarhet i hvordan, på hvilken måte og hvem som egentlig fraktet dette barnet fra Tyrkia til Sverige. Det er ikke brakt på det rene hvor i Sverige barnet ble fraktet.

Hentet

Da barnet ankom Sverige, ble det hentet av sine besteforeldre med opphold i Norge. Han ble ulovlig transportert over grensen fra Sverige til Norge.

Barnet ble deretter kjørt til Nasjonalt ankomstsenter for asylsøkere, hvor ansatte ved Politiets utlendingsenhet (PU) innregistrerte dette barnet i datasystemet for nye asylankomster og asylsøkere.

Bedre fremtid

Resett har flere ganger forsøkt å ringe det tyrkiske telefonnummeret til barnets mor i Tyrkia (som hun var registrert med da hun sendte sitt lille barn alene nordover i Europa), men vi får beskjed om at nummeret ikke lenger er i bruk.

Dette til tross for en ansatt i Utlendingsdirektoratet (UDI) har meddelt Resett at det tross alt har vært en samtale på «Skype» med barnets mor i Tyrkia, via samme telefonnummer Resett har blitt tilkjennegitt.

Til tross for ovennevnte, er Resett innforstått med at barnets mor sendte det lille barnet til Norge fra Tyrkia (et Nato-land) i den hensikt å gi barnet et bedre og tryggere liv i Norge.

Hva nå?

Relatert til ovennevnte, er det jo nærliggende å anta at både barnets foreldre og søsken i nær fremtid vil ankomme Norge og fremme en asylsøknad på bakgrunn av sitt tilsendte «ankerbarn».

Anmeldt – Menneskesmugling

De tyrkiske besteforeldrene til barnebarnet er nå anmeldt for menneskesmugling. Det er Agder politidistrikt som drifter denne straffesaken videre.

annonse

Resett har vært i kontakt med Politiets Utlendingsenhet (PU) og UDI, men de er meget tilbakeholdne med opplysninger om saken.

Spørsmål PU

Resett spør PU om det er det opprettet menneskesmuglingssak mot besteforeldrene.

– PU har taushetsplikt når det gjelder informasjon i enkeltsaker, og kan derfor ikke kommentere denne saken konkret. Videre er spørsmål knyttet til mulig etterforskning av straffbare forhold utenfor PUs mandat, er svaret vi mottar per epost.

UDI

Resett spør på generelt grunnlag følgende spørsmål til UDI

– Hvordan er det mulig at et barn på fire år, som overhodet ikke har noen forståelse hva asylinstituttet er og innebærer, blir gitt anledning til å søke + misbruke asylinstituttet på denne måten?

– Vil norske utlendingsmyndigheter snarest mulig basere seg på å få gjenforent dette barnet med sine foreldre/familie i Tyrkia?

– Vil dette få konsekvenser for asylsøknadene til de herværende besteforeldre, som tross alt aktivt har medvirket til denne prosessen lot seg gjennomføre?

– Vi oppfatter dine spørsmål som så spesifikke, knyttet til enkeltsaker, at vi dessverre ikke har mulighet til å svare på dem uten at du får innsyn i sakene. Vi kan heller ikke svare på generelt grunnlag, opplyser UDI per e-post til Resett.

Agder politidistrikt

PU presiserte overfor Resett at straffbare forhold var/er utenfor PU sitt mandat.

Etter hvert, fikk Resett kontakt med kommunikasjonsavdelingen i Agder politidistrikt om ble henvist til leder for utlendingskontroll og etterforskning i Agder politidistrikt, Anne Line Laache.

– Det er opprettet menneskesmuglingssak i Agder i denne anledning. Barnet har vært hos Politiets Utlendingsenhet for asylregistrering. Det er Politiets Utlendingsenhet (PU) som har ansvar for å ta imot asylsøkere og UDI som fatter vedtak i saken.

annonse

– PU og UDI må uttale seg om hva som skjer med barnet videre, bemerker leder for utlendingsforvaltningen i Agder politidistrikt, Anne Line Laache, til Resett.

Setter du pris på denne artikkelen? Resett trenger din støtte.

Vi har Vipps nr 124526, bank 1503.94.12826 eller dere kan sende SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474