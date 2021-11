annonse

Tap mot Liverpool og Manchester City på hjemmebane har ført til at både spillere og folk i Manchester United-staben tror Ole Gunnar Solskjær får sparken.

The Sun skriver at de mange elendige resultatene den siste tiden har gjort at mange i klubben har gitt opp nordmøringen.

United ble runspilt av naborival Manchester City lørdag der de tapte 2-0. Forrige hjemmekamp tapte de 5-0 mot Liverpool.

«Solskjær har reist tilbake til Norge under landslagspausen med familien for å komme vekk fra presset. Stemningen på Old Trafford har snudd til en resignasjon blant spillere og ansatte. Solskjær har tapt seks av sine siste 12 kamper», skriver The Sun.

United er ni poeng bak serieleder Chelsea etter 11 kampaer.

