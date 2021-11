annonse

Franskmenn over 65 år må ha en tredje dose med koronavaksine for å kunne få koronasertifikat.

Det er Frankrikes president, Emmanuel Macron, som varsler at dette kravet gjøres gjeldende fra 15. desember, skriver NTB.

Macron advarte om at smittetallene er på vei opp igjen i landet.

Det har fått utdanningsdepartementet i landet til atter en gang å gjøre munnbind obligatorisk for alle elever i grunnskolen fra mandag.

Frankrike har allerede en av de strengeste koronareglene i Europa, og det nye kravet for folk over 65 år innebærer enda en innstramming.

Koronapasset trengs blant annet for å kunne gå på restaurant, benytte seg av kulturtilbud og bruke lokaltog.

– Vi er ikke ferdig med pandemien, sa Macron i sin tale. Han viste til studier som slår fast at immuniteten minsker etter et halvt år og at man derfor har risiko for å utvikle alvorlig koronasykdom igjen.

– Løsningen på den reduserte immuniteten er en tredje vaksinedose, sa Macron, som også oppfordrer de 6 millioner uvaksinerte i landet, til å ta første dose.

Norge vil også prioritere en tredje dose

I Norge så har Folkehelseinstituttet snudd og anbefaler nå å prioritere tredje dose med koronavaksine foran influensavaksinasjon til personer over 65 år i Norge.

Overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet sier at omprioriteringen i mange kommuner ikke vil være noe problem.

– Dersom en kommune har begrenset vaksineringskapasitet, ber vi dem først vaksinere eldre over 65 år med oppfriskningsdose med koronavaksine før de vaksinerer de samme med influensavaksine, sier Aavitsland.

Det skal være det at spredningen av influensavirus lar vente på seg, mens spredningen av covid-19 øker raskt, som er årsak til snuoperasjonen.

