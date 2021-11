– I går da mediene begynte å skrive om boka, og referere fra den, så kom det en gammel følelse tilbake. Det er en følelse som forsvant det øyeblikket jeg ga beskjed om at jeg kom til å gi meg. Den uroen, vondt i magen-følelsen, har jeg vært så glad for å bli kvitt. Når jeg kjente på den, er det nok til at jeg med visshet kan si at jeg kommer aldri mer tilbake til norsk politikk, sier Jensen.

I boken tar hun blant annet et kraftig oppgjør med forgjengeren Carl I. Hagen som hun i boken forteller at til stadighet kritiserte henne og krevde for stor plass i partiet.

«Allerede sommeren 2007, ett år etter at jeg ble valgt til partiformann, hadde Carl behov for å fortelle at jeg ikke holdt mål», skriver Jensen i boken.

Jensen forsvarte under pressekonferansen sin omtale av den tidligere partiformannen slik:

– Jeg har snudd det andre kinnet til, jeg har tiet fordi jeg har satt partiet først. Men det hadde vært veldig rart om jeg skulle skrive en bok om mitt liv og hva jeg har stått i på godt og vondt, og ikke ta med det.

Men hun la også til:

– Han var mitt store politiske idol og har lært meg ufattelig mye og gitt meg store muligheter. Det anerkjenner jeg ham for. Men så må jeg også fortelle om alle de krevende episodene som jeg har hatt mer enn nok av.

Noen sterk rivalisering mellom Jensen og etterfølgeren Sylvi Listhaug, som det har gått rykter om, skal det ifølge Jensen ikke ha vært snakk om. I Boken beskriver Jensen forholdet til Listhaug slik:

«Jeg ser meg selv i Sylvi. Det er ingen reell politisk uenighet mellom oss. Hun er litt skarpere i kanten enn meg. Hun kommuniserer litt hardere, men tidligere gjorde jeg også det,» skriver hun om den nåværende partilederen.

Carl I Hagen kommenterer at han ikke ønsker å kommentere

Carl I. Hagen har ikke til nå valgt å ikke kommentere lekkasjene som er kommet fra Siv Jensens bok i media, men den gamle partiøvdingen, som nylig ble valgt inn på Stortinget fra Oppland, ga følgende kommentar som innlegg på sin egen facebook-side:

