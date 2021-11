annonse

LO ønsker at regjeringen setter ned et råd for klimaomstilling med partene i arbeidslivet.

De vil imidlertid ikke ha med miljøbevegelsen i dette rådet, skriver Klassekampen.

– Arbeidsfolk må bli hørt og få plass rundt bordet. Hvis ikke får vi en omstilling som er polarisert og ikke tilpasset folk flest. Dette blir et veldig viktig tema for oss framover, sier Peggy Hessen Følsvik, leder i LO.

I klimakapittelet i Hurdalsplattformen skriver regjeringen at de vil «opprette et nasjonalt råd for rettferdig omstilling der arbeidslivets parter har en sentral rolle».

Men LO-lederen finner ingen plass til miljøbevegelsen i rådet.

– Nei, miljøbevegelsen har ingen plass i dette. Dette handler ikke om klima og miljø, det handler om rettighetene til arbeidsfolk. Så må man selvsagt lytte til miljøbevegelsen. Det gjør vi også i LO. Men i partssamarbeidet har de ikke plass.

Leder i Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise, reagerer med vantro på LO-lederens utspill.

– Jeg synes det er helt hårreisende at LO-lederen ikke evner å se disse tingene i sammenheng og at hun ikke tenker på miljøbevegelsen som en selvfølgelig del av rådet, sier hun.

