Noen mener Norge har blitt humørløst og man ikke lenger kan spøke med noen ting. Andre mener en opprydning er på sin plass.

Nå er det Høyre-politiker Lene Westgaard-Halle som har pådratt seg kritikk. I en tweet mandag viste hun bilde av finansminister Trygve Slagsvold Vedum stående på lasteplanet av en pick-up foran Stortinget.

– Stor bil, liten..? Fyll inn det som passer! skrev Westgaard-Halle (41), som er valgt inn på Stortinget i sin andre periode fra Vestfold.

Stor bil, liten..?

Fyll inn det som passer! pic.twitter.com/sjVIqOni0B — Lene Westgaard-Halle (@LeneWestgaard) November 8, 2021

I kommentarfeltet får stortingsrepresentanten svar på tiltale.

– Hvordan ville dette blitt tatt imot om du var en mannlig autoritet som sa noe slikt om en kvinne? Dette er pinlig å lese, tvitrer en.

En annen bifaller:

– Det var en direkte pinlig uttalelse.

– Hva er det egentlig du har på sentrale personer i Høyre, som gjør at du fortsatt får leke politiker? Må være juicy greier, skriver en tredje.

– Altså. Dette er jo ikke greit. Dette er ren mobbing og det burde en voksen dame vite..

– Lene har ikke den kompetansen som skal til for å føre dette landet i riktig retning. That’s for sure, skriver en annen.

– Ikke min assosiasjon

I en oppdatering onsdag kommenterer Westgaard-Halle sin egen tweet fra mandag.

– Fasiten er: …respekt for trafikkreglene. Bildet er tatt utenfor stortingsgarasjen, hvor det er all stans forbudt. (Get your mind out of the gutter, boys!)

Fasiten er:

…respekt for trafikkreglene.

Bildet er tatt utenfor stortingsgarasjen, hvor det er all stans forbudt. 👮🏼‍♀️👮🏻👮🏻‍♂️

(Get your mind out of the gutter, boys!) https://t.co/jR6uDXWyNf — Lene Westgaard-Halle (@LeneWestgaard) November 10, 2021

Resett kontakter Westgaard-Halle for et tilsvar.

– Kan du utdype hva du mente med tweeten?

– Mange oppfatter det som et ordspill på at størrelsen på Vedums penis. Kan du forstå kritikken som har kommet mot tweeten?

– Ser du noen grunn til å beklage?

– Er vi blitt overfølsomme og humørløse i dette landet?

Høyre-politikeren kommer raskt tilbake med svar, hvor hun ber oss også trykke den oppklarende tweeten fra onsdag.

– Jeg har IKKE skrevet noe om andres underkropp, det er andres assosiasjoner, skriver hun og fortsetter:

– Resetts lesere pleier normalt både å ha humor og være blant de første til å kritisere «krenkelseshysteriet». Dette er landets finansminister. Han velger å kjøre de 450 meterne fra statsrådsboligen sin og bort til stortingsgarasjen i en stor truck. Ikke bare er det, i strid med PSTs råd, men han gjør det for å posere. På toppen av det hele inviterer han til fotoshoot for hovedstadspressen på lasteplanet sitt før han skal legge frem statsbudsjettet for landet vi er så glade i. Det er parodisk og ganske useriøst, og han inviterer til spøk, skriver Westgaard-Halle i en e-post til Resett.

Ble selv trakassert

I 2019 rykket Westgaard-Halle ut og beklaget seg over det hun mente var seksuell trakassering fra en profilert advokat. Det skjedde etter en tweet hvor hun skrev:

«Jeg unner alle å nyte ferien, men vi må alle tenke over hvordan vi kan bidra til å kutte klimautslippene.»

Da skrev advokat Arne Seland: Jeg tror jeg har pult henne. Jeg er ikke sikker!

Til NRK reagerte da stortingspolitikeren:

– Han svarte med en trakasserende og ganske sterkt seksuelt ladet kommentar som er ganske spesielt når du er en forholdsvis profilert advokat. Det var overraskende, sa Westgaard-Halle til NRK.

Westgaard-Halle sa meldingen fra advokaten gjorde inntrykk.

– Det var en tweet om klima, og dette var et grovt overtramp. Jeg må innrømme at jeg måtte summe meg litt. Det kom sent på kvelden, så jeg tenkte at dette må jeg bare ligge til i morgen. Jeg måtte puste med magen noen ganger, men dagen etter bestemte jeg meg for å dele tweeten, sa stortingspolitikeren.

Nå blir hun altså beskyldt for å drive seksuell trakassering selv, noe hun altså benekter.

