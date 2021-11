annonse

Nettleien vil øke kraftig neste år grunnet høye strømpriser og investeringer i strømnettet, varsler Norges vassdrags- og energidirektorat.

– Vi regner med at det blir en betydelig prisøkning ut til kundene. Og den er helt uavhengig av den nye prismodellen for nettleie som trer i kraft 1. januar, sier Tore Langset i NVE, fungerende direktør for reguleringsmyndigheten for energi, til VG.

NVE bestemmer hvor mye nettselskapene får ta betalt for å levere strøm til kunder.

Det at kraftprisene ventes å være mye høyere neste år enn det som var forventet ved inngangen til dette året, er den viktigste årsaken til økningen, forklarer Langset.

– Den andre grunnen er at renter og inflasjon er høyere enn forventet inneværende år sammenlignet med samme tid i fjor, i tillegg til at det er foretatt en god del investeringer i strømnettet, sier han.

