Kjetil B. Alstadheim som selv har en fortid fra blant annet Natur og ungdom og Klassekampen, mener at Greta Thunberg nå har gått for langt.

I en kommentar i Aftenposten, så spør han; «Er det lov å være kritisk til Greta Thunberg?»

Alstadheim trekker frem klimatoppmøtet i Glasgow som eksempel, der Thunberg uttalte ting som, politikerne «later som om de tar vår fremtid på alvor», «ikke noe mer av hva faen de driver med der inne», og at aktivistene sørge for endring «enten de liker det eller ei».

Aftenpostens politiske redaktør ser på disse uttalelsene ned stor uro, og skriver:

«Men nå dyrker Thunberg ren politikerforakt. Det gir grunn til uro. Hun er et forbilde for mange. Hun risikerer å lede dem inn i noe autoritært, antidemokratisk og direkte farlig. Retorikken hennes er bare et knepp unna oppfordring til noe som ligger bortenfor sivil ulydighet.»

Han sier også at Thunberg rett ut lyver, da det skjer fremskritt, selv om de etter hans mening ikke er store nok.

– Men Thunbergs budskap er at man egentlig ikke har fått til noe som helst, skriver han.

Alstadheim mener Thunberg med dette oppfordrer til polarisering i klimadebatten, og frykter radikalisering på begge sider.

Han gir også et spark til Senterpartiet-leder Trygve Slagsvold Vedum, som han mener avsporer debatten ved å «kritisere Oslo kommune for å teste ut vegetariske alternativer til kjøttkaker», og Fremskrittspartiet-leder Sylvi Listhaug, som han skriver «ikke forstår at verden er i endring og at det kan få konsekvenser for norsk økonomi».

