– Merkel understreket at Hviterusslands bruk av migranter som pressmiddel, er umenneskelig og uakseptabel, og har bedt president Putin bruke innflytelsen sin for å få en slutt på det, skriver Merkels talsmann Steffen Seibert på Twitter.

Polens statsminister Mateusz Morawiecki mener derimot at Putin forsøker å destabilisere EU og at det er han som er hjernen bak flyktningkrisen på grensen mot Hviterussland.

– Anklagene om at Russland er ansvarlig, er uansvarlige og uakseptable, svarer Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov.

Polens forsvarsminister Mariusz Blaszczak gikk ut på polsk radio i dag og sa at situasjonen på grensa ikke er rolig og at mindre grupper med flyktninger og migranter forsøker å bryte gjennom barrierene på grensen mellom Polen og Hviterussland. Han fortalte også at det for to dager siden var en stor konsentrasjon av mennesker nær Kuznica Bialostocka som forsøkte å krysse grensen, men at dette nå har endret seg til å gjelde flere mindre grupperinger som angriper grensen på flere steder samtidig.

Det siste døgnet har det vært nærmest fullt kaos i grenseområdene og ifølge polske myndigheter er over 50 personer pågrepet etter å ha krysset grensen ulovlig bare det siste døgnet.

Polen hevder at hviterussiske grensevakter har avfyrt skudd i lufta for å skremme migrantene og begge sider anklager hverandre for vold mot migrantene.

Polen har satt opp piggtrådgjerder på grensen og nekter migrantene å komme inn i landet. Den hviterussiske presidenten Aleksandr Lukasjenko hevder at migrantene i hovedsak ønsker å komme seg til Tyskland og krevde derfor i går at migrantene må få fritt leide gjennom Polen.

EU mener den pågående flyktningstrømmen fra Hviterussland er satt i gang av landet som gjengjeldelse for sanksjonene EU innførte etter valget i fjor.

Den hviterussiske utenriksministeren Vladimir Makej hevdet imidlertid i dag at det er Vesten som har provosert frem migrantkrisen. Han dro til Moskva for å møte sin russiske motpart Sergej Lavrov, som stiller seg bak påstanden og sier at situasjonen er orkestrert av Washington og deres europeiske allierte gjennom organisasjoner om FN, OSSE og Europarådet.

FNs høykommissær for flyktninger og Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) er urolig over de siste rapportene fra den polsk-hviterussiske grensen og har vært i kontakt med regjeringer i begge land.

– De ber om en snarlig løsning på situasjonen og umiddelbar og uhindret tilgang til gruppen for å sikre at humanitær bistand gis, at de som trenger internasjonal eller andre former for beskyttelse, identifiseres, og at de som ønsker om å søke asyl, kan gjøre det der de er, het det i en uttalelse i går.

Russland har støttet Lukasjenkos regime med sikkerhetsgarantier og lån som bidrar til å holde en presset hviterussisk økonomi gående og i dag sendte Russland to strategiske bombefly til luftrommet over Hviterussland, ifølge Reuters. Russlands forsvarsdepartement opplyser at flyene patruljerte luftrommet og testet Russland og Hviterusslands felles luftforsvar, skriver NRK.