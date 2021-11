annonse

Forsker og aktivist Baba Buntu spør i et innlegg i Klassekampen om vi kan se for oss en verden hvor hvithet ikke dominerer.

Buntu skriver at «hvithet» er definisjonsmakt. En makt som ofte angivelig reagerer i trassig opposisjon når svarte insisterer på å definere verden slik de opplever den, og ikke slik hvite forteller at den er. Men han understreker at hvithet ikke har noe å gjøre med hudfarge å gjøre, men dreier seg om imperialistisk makt og konsepter som europeiskhet og vestliggjøring.

Men kommunist og konsulent i FaFo, Rolf Utgård, hevder derimot at Buntu «er både rasistisk og selvmotsigende».

– Altså, raser eksisterer ikke, men hvithet og svarthet er grunnleggende og bestemmende for hvordan vi oppfatter hverandre og verden. Det nytter ikke å være aldri så positiv til svarte så lenge man er hvit. Da er man en representant for kolonihistorien og undertrykkerne, og fortapt, skriver Utgård i Klassekampen.

Rolf Utgård er født i 1950 og har siden 2003 vært selvstendig næringsdrivende konsulent, seniorkonsulent i FaFo og tilknyttet tenketanken Res Publica. Han er en tidligere sentral fagforeningsleder tilknyttet Jern og Metall og aktivist på venstresiden. Han var fra 1970-tallet engasjert i ml-bevegelsen, med i AKP(m-l) og Rød Valgallianse, ifølge Wikipedia.

Men Baba Buntu finner seg ikke i å bli kalt rasist fra en hvit person.

– Selv om flere av hans beskyldninger er ubehagelige, har jeg ikke noe behov for å rettferdiggjøre det jeg skrev. Kronikken er et forsøk på å beskrive hvordan hvithet opptrer som en global maktstruktur, og at systemisk diskriminering opprettholdes, selv i nærvær av personer som ser seg selv som velmenende antirasister, skriver Buntu i Klassekampen.

Han mener at slike som Rolf Utgård er en del av det problemet han forsøker å beskrive:

– Kronikken er et bidrag til å forstå hvordan «den svarte virkeligheten» oppleves – selv om mange av oss har blitt opplært til å ikke snakke om den. Utgård ønsker ikke å se det slik, og synes uvitende om at han dermed gir et stereotypt eksempel på nettopp den typen argumentasjon kronikken beskriver som en del av problemet.

Buntu skriver videre at Norge har for mange seminarer med fokus på «minoritetsperspektiver», uten at «melaninrike» er bredt representert. Han mener også at mange talspersoner for hvit antirasisme har irettesatt svarte som snakker med en direkte stemme, heller enn å høre.

Baba Buntu har vokst opp i Norge, men er nå bosatt i Sør-Afrika. Buntu etablerte Afrikan Youth in Norway (AYIN) i 1994, en organisasjon for barn og ungdommer i Norge med bakgrunn fra Afrika.

AYIN har fått en stipendpris fra Antirasistisk Senter. Ifølge Wikipedia sto de i bresjen mot norske ord som «neger», «farget» og «mulatt». De hevdet det var rasistisk, og mente at folk fra Afrika skal kalles «afrikanere».

