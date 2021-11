annonse

Det var den 33 år gamle tsjetsjeneren Rustam Louis Foss som ble skutt og drept av politiet tirsdag. Han er av flere beskrevet som psykotisk, men ble også hørt rope «Allahu akbar» (Allah er størst). Det samme ropte han i 2019 da han angrep en mann på Grünerløkka i Oslo.

Foss ble erklært psykotisk og ikke strafferettslig tilregnelig for angrepet i 2019. Ifølge rettspsykiater Randi Rosenquist var Foss gitt diagnosen schizofren.

– Han var usedvanlig dårlig, han hadde gått rundt og vært paranoid i 6-8 uker og blitt mer og mer urolig, og til slutt handlet han usammenhengende, sa Rosenqvist til TV 2 om episoden i 2019.

Men også den gang skal han ha ropt den islamske bekjennelsen om at Allah er størst – «Allahu akbar». Flere vitner fortalte til VG at mannen gjentatte ganger ropte «Allahu akbar».

Det påpekes i litteraturen at det ikke er noen motsetninger mellom schizofreni, som på folkemunne gjerne omtales som «forfølgelsesvanvidd», og religiøse forestillinger. Tvert imot har flere studier undersøkt om det er et sammenfall fordi forestillinger om en gud som overvåker deg er svært likt psykotiske innbilninger av å være overvåket og forfulgt.

En bestevenn forteller dette om den siste tiden med tsjetsjeneren.

– Han begynte ganske seint med rus, i 2018, kanskje. Han har vært en engel i alle år, men da fikk han problemer med psykiske reaksjoner som en følge av rusen. Han ble påvirket og fikk psykiske tanker, som at politiet var etter ham eller at kamerater var etter ham, sier bestevennen.

– Mye brukt tegn innen islam

Dagen etter at Foss i bar overkropp angriper tilfeldige personer med kniv på gata ved Bislett i Oslo publiserer VG et bilde tatt av en venn av Foss på lørdag. På bildet, hvor ansiktet til Rustman Foss er sladdet, sitter barnet til vennet på fanget mens Foss holder oppe høyre hånds pekefinger.

Vennen blir ikke spurt av VG om hva dette tegnet betyr eller om han har reflektert over det. Men tegnet er som enkelte lesere har påpekt til Resett også et vanlig tegn brukt av muslimer. Det er også et symbol brukt av IS.

Pekefingeren holdt opp mot himmelen skriver seg tilbake til profeten Muhammeds tid. Fra Universitetet i Bergen er tegnet omtalt og illustrert.

Bildet viser profeten Muhammad som holder Koranen i venstre hånd. «Med høyre hånds pekefinger peker han oppover, den ene fingeren kan symbolisere eller minne betrakteren om det islamske dogmet om den ene Gud,» heter det i beskrivelsen fra UiB.

Nettopp denne symbolikken er alment forstått. Pekefingeren symboliserer den ene gud. Mange bilder fra tiden under IS viser også krigere som holder fingeren oppe, vist i triumf over en seier.

Slik spredte den seg også ytterligere i muslimske ungdomsmiljøer i Norge.

En person Resett snakker med sier også følgende da vi spør om tegnets betydning.

– Det er det tegnet jeg husker aller best fra koranskolene. De hadde den fingeren oppe når de truet med evige flammer, sier vedkommende.

– Rus og psykose

VG vet trolig ikke tegnets betydning og nevner ikke religiøse forestillinger eller islam i artikkelen. Det er derfor uklart om vennen har noen tanker om det eller om tegnet Foss gjør har en annen betydning dem i mellom.

I intervjuet med VG sier vennen at han tror rus var årsaken til Foss endret seg. Han mente han virket normal i dagene før.

– Jeg vet ikke hva han gjorde i natt. Han bodde alene, men jeg er ganske sikker på at han har fått i seg narkotika – og så har det utviklet seg frem mot morgenen. Han må ha vært utilregnelig da dette skjedde, sier bestevennen.

Foreldreløs

En annen venn forteller til TV 2 at han møtte tsjetsjenener Rustam Foss i 2004 i Drammen da han kom fra et flyktningmottak.

Vedkommende forteller at det var Rustams tante som tok ham med seg fra Tsjetsjenia, mot hans vilje. Faren og broren ble angivelig drept av tsjetsjenske myndigheter. Dette skal ha preget ham, forteller han og sier han ikke er overrasket over utfallet.

– Det var egentlig som ventet, men han fikk heldigvis ikke gjort noe. I Kongsberg gikk det mye verre, sier han.

