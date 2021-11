annonse

Verdens helseorganisasjon ser fram til en ny generasjon koronavaksine.

Den nye vaksinen kan bestå av nesespray eller tabletter i stedet for sprøyter, skriver NTB.

Denne type vaksiner kan ha fordeler over tradisjonelle sprøytebaserte vaksiner ved at de er enklere å sette, og kan til og med bli tatt av pasienten selv, uttalte WHOs sjefforsker Soumya Swaminathan tirsdag.

Det finnes 129 vaksinekandidater som har nådd forsøksstadier der de testes på mennesker, i tillegg til 194 vaksinekandidater som fortsatt er på utviklingsstadium i laboratorier, ifølge Swaminathan.

Hun sa at en andre generasjon vaksiner vil gi større valgmuligheter for folk, samt at vaksiner i form av nesespray eller tabletter også kan brukes som plattform for andre infeksjoner i framtiden.

I noen land brukes det allerede vaksiner i form av nesespray for å bekjempe influensa.

