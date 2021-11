annonse

Alec Baldwin saksøkes etter «Rust»-skyting.

Erstatningskravet kommer fra lysansvarlig Serge Svetnoy, som i søksmålet hevder at skytingen, som kostet filmfotograf Halyna Hutchins livet, ble «forårsaket av de uaktsomme handlingene» til blant andre Baldwin, som både er produsent og hovedrolleinnehaver i filmen, skriver NTB.

Også våpenansvarlig Hannah Gutierrez-Reed blir anklaget i søksmålet.

– For å si det enkelt var det ingen grunn til at skarp ammunisjon skulle bli plassert i revolveren, eller være tilgjengelig noe sted på settet. At det var en kule i revolveren utgjorde en dødelig trussel mot alle i nærheten, heter det.

Filmfotograf Hutchins ble skutt da Baldwin øvde på en scene i filmen der han skyter mot kameraet. Kula traff Hutchins i brystet og regissør Joel Souza i skulderen, og Hutchins døde av skadene.

Baldwin ble gitt revolveren av Halls, som sa at den var «kald», bransjespråk for et ufarlig våpen.

