annonse

annonse

Danmark står i spissen for en ny klimaallianse som oppfordrer Norge til å slutte å lete etter olje. Nå får de svar på tiltale.

Klimaministeren mener ikke at oljestans i Norge er noe vits.

– Løsningen på klimakrisen ligger i at verden over tid faser ut sitt forbruk av kull, olje og gass og erstatter dem med utslippsfrie alternativer. Men det hjelper rett og slett ikke særlig mye om Norge isolert sett reduserer sin oljeproduksjon dersom verden totalt bruker like mye olje og gass, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) til NTB.

annonse

En ny klimaallianse vil jobbe for å få en slutt på produksjon av olje og gass. Danmark, som sammen med Costa Rica står i spissen for alliansen, ber Norge sette en sluttdato for oljeproduksjonen.

Barth Eide er ikke enig.

– Da vil etterspørselen gjøre at andre land øker sin produksjon, og klimagassutslippene vil være uendret, sier den norske klimaministeren.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474