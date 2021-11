annonse

Folkehelseinstituttet har intensivert arbeidet med utdeling av tredje vaksinedose for de under 65 år, sier direktør Camilla Stoltenberg.

– Vi har allerede begynt å planlegge for en tredje dose, for vi regner med at det vil skje og vil bli aktuelt. Men akkurat når og hvem har vi ikke tatt standpunkt til ennå. Dette vurderer vi nå, og har lagt planer for, sier Stoltenberg til NRK.

– Vurderingen vil skje raskt, men tredjedosene er godkjent etter 6 måneder, så det er mange under 65 år det ikke er aktuelt for ennå, utdyper hun.

Stoltenberg presiserer at en tredje vaksinedose er et viktig grep for å få ned sykdomsbyrden.

– Et viktig nasjonalt tiltak nå, det er å vaksinere seg med tredje dose. I tillegg til å holde seg hjemme om man er syk, sier Stoltenberg.

