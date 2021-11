annonse

Frp-leder Sylvi Listhaug går hardt ut mot de som er kritiske til politiet etter knivangrepet i Oslo.

Tirsdag ble Rustam Louis Foss skutt og drept av politiet i Oslo etter at han forsøkte å angripe minst én person på gaten med kniv.

Den drepte var ute på permisjon fra tvungent psykisk helsevern.

Politiet mener at det er for tidlig å konkludere om motiv for angrepet. De mener imidlertid at det er naturlig å se videre på mannens psykiske helse og hans befatning med helsevesenet.

Forsvarer politiet

Etter angrepet i Oslo ble det mye diskusjon rundt politiet på sosiale medier.

Frp-leder Sylvi Listhaug refser de som kritiserer politiet og skriver hun ikke vil ha «amerikanske tilstander» i Norge, i et innlegg på Facebook.

– Selvsagt skal det gjøres grundige undersøkelser, og hele bildet er ikke klart. Men det får være måte på! Det er helt utrolig at jeg ser flere i sosiale medier mene politiet gjorde noe galt med å skyte i selvforsvar. Her var det en mann som gikk fullstendig amok og angrep en politimann med kniv. Da skal altså politiet ikke forsvare seg? Det er helt vanvittig. Stadig flere forsøker å undergrave respekten for politiet vårt, og importere amerikanske tilstander. Men det er bare løgn og aktivisme. Norsk politi er dyktige og gjorde en formidabel innsats. Det skulle bare mangle at de forsvarte seg selv og folk fra en knivdesperado!, skriver Listhaug.

Spesialenheten for politisaker, som har som oppgave å etterforske politiet, er rutinemessig varslet. Justisminister Emilie Enger Mehl er informert om hendelsen, skriver NTB.

Tidligere er tre personer skutt og drept av politiet de siste to årene.

