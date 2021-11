annonse

– Det er veldig, veldig viktig at vi kan ha ordentlige treninger, og det er godt å få lov til det. Det er første gang i min tid at vi har hatt litt ro i forberedelsene. Det er betryggende, sa Ståle Solbakken før torsdagens treningsøkt på Ullevaal.

– Jeg ser på det som en tøff kamp. Det er aldri enkelt å møte et lag som kommer for å forsvare seg og gjøre det vanskelig for oss. De er veldig disiplinerte, og verken Nederland eller Tyrkia fikk det enkelt mot dem. Vi må ha balltempo og gode bevegelser, og relasjonene må sitte, sier Mohamed Elyounoussi.

Som vanlig ble pressen sendt på dør etter oppvarmingen, skriver NTB.

– Tidligere har vi spilt allerede onsdag etter å ha samlet spillerne mandag. Da er det risikosport. Da må vi gå gjennom taktikken i de sju minuttene vi kan trene med fart, mens spillerne er stive og støle. Da blir det en veldig fordel å ha det som nå, sa Solbakken.

Må vinne

Han har ikke villet snakke om storkampen som venter i Rotterdam tirsdag, i visshet om at poengtap mot Latvia kan gjøre den kampen nesten uinteressant.

Norsk seier mot Latvia lørdag vil garantere matchball mot Nederland neste uke. Vinner Norge også da, er VM-billetten klar.

Men det er flere utfordringer skriver NTB:

«Fire poeng på de to kampene kan vise seg å være for lite ikke bare i kampen om gruppeseier, men om 2.-plassen som gir omspill. Vinner Tyrkia som ventet stort over Gibraltar i Istanbul lørdag, kan tyrkerne fort ta igjen de to poengene de er bak Norge og også gå forbi i målforskjell.

Vinner Nederland i Montenegro lørdag, og Norge avgir poeng mot Latvia, vil nederlenderne i praksis være VM-klare allerede før tirsdagens kamp, takket være sin overlegne målforskjell. Skulle Norge attpåtil tape for Latvia, vil selv ikke eventyrsifre kunne sende Norge til topps.»

Vondt tap

Norge har tapt for Latvia før, noe Ståle Solbakken ikke glemmer så lett. Han var nemlig med.

– Det var Nils Johan Sembs første viktige kamp som landslagssjef, det var bare én tribune på Ullevaal (på grunn av utbygging), og jeg var Norges målscorer, sier han om kampen i september 1998.

Norge dominerte kampen stort og skapte masse sjanser, men fikk ikke inn mer enn Solbakkens utligningsmål til 1-1. Latvia kontret seg til 3-1-seier.

– Jeg husker at publikum ropte på Drillo. Det var ingen ønskestart, sier Solbakken om kampen som likevel var den første på veien mot det som ble Norges hittil siste sluttspill. .

