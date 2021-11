annonse

Seher Aydar hevder at det hun mener er NHOs falske engasjement for distriktene, først og fremst er kommersielt.

– Kommersielle aktørene har som formål å tjene penger. For å få til det må nødvendigvis deler av skattepengene bevilget til tjenestene gå til privat profitt. Det er derfor en grunnleggende motsetning mellom å tillate kommersielle aktører og ha en velferd uten profitt, skriver stortingsrepresentant for Rødt, Seher Aydar i iTrømsø.

– Rødt vil forby kommersiell drift fordi alle penger bevilget til velferdstjenester som barnehage, barnevern og sykehjem må gå nettopp til det, ikke i lommene på velferdsprofitører. Hvis kommersielle faktisk er opptatte av helse og velferd er det ingenting som står i veien for å omdanne til ideell drift.

Aydar skriver at hun vil sikre at fellesskapets penger går til å sikre gode velferdstjenester, ikke til privat fortjeneste. Hun påstår også at alle er enig med hennes parti:

– NHO driver ren skremselspropaganda, men har blitt avslørt for lenge siden. Det er derfor Rødt har folket i ryggen – folk flest er for profittfri velferd og vil at velferdstjenester skal drives av offentlige og ideelle aktører, ikke kommersielle.

Stortingsrepresentanten for Rødt avslutter med at en ny regjering kan ikke frede velferdsprofitørene.

– Nå må ikke Ap og Sp la seg lure av NHO, men lytte til fagbevegelsen og flertallet i befolkningen. Vi må styrke velferdstjenestene, ikke velferdsprofitørene.

