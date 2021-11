annonse

IL Sandviken stemte torsdag for at idrettslagets fotballag i Toppserien kan fristilles og bli en del av Branns kvinnesatsing.

Dermed ligger alt til rette for at nybakt seriemester Sandviken blir hetende Brann neste sesong. Fra før har årsmøtene i Brann og Sandviken Toppfotball stemt for en fusjon.

Styret i IL Sandviken stilte seg samlet bak å gi slipp på kvinnenes fotballag. På torsdagens årsmøte ble det påpekt at «tiden er inne» for et slikt grep. Idrettslaget satser på å etablere et nytt Sandviken-lag på et lavere nivå.

Forslaget ble vedtatt enstemmig av Sandvikens medlemmer.

Brann blir dermed den foreløpig siste i en rekke av norske fotballklubber på herresiden som innlemmer et kvinnelag i sin satsing.

Det gjorde for eksempel Rosenborg da klubben overtok Trondheims-Ørns plass i Toppserien i 2020. LSK Kvinner gjorde det samme i 2010, da de tok over for Team Strømmen.

