Før valget dro statsminister Jonas Gahr Støre hjem til familien Nielsen og lovet bedre brillestøtte på 100 dager.

Men i 2022-budsjettet er det ikke penger, skriver NTB.

– Det viser jo bare hva politikk er. Så lenge de får stemmene, betyr det ikke så mye for dem hvordan det går for de som har stemt på dem, sier småbarnsmor Jannike Elise Nielsen fra Knarvik til NTB.

Familien ble hardt rammet da Solberg-regjeringen kuttet i brillestøtten i 2020 da datteren, Milla-Sofie (6), har sterkt nedsatt syn og kan knapt se uten briller.

I valgkampen i år fikk familien besøk av Ap-leder Jonas Gahr Støre og hans rådgivere, og da lovet Støre å forbedre brillestøtteordningen i løpet av hundre dager med ny regjering.

– Det er jo litt flaut når de går så hardt ut og sier at de skal fikse dette med en gang de kommer i regjering, og så gjør de det ikke. Det viser i hvert fall helt tydelig for folk at de er et parti som ikke mener det de sier, sier Nielsen.

