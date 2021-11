annonse

Det grønne skiftet krever store investeringer i strømnettet, og den regningen blir sendt til forbrukerne.

– Det er feil at husholdningene skal betale mest når landet skal elektrifiseres, mener Svein Roar Brunborg til NRK.

Han forstår at folk blir sinte:

– Jeg ser i avisen at folk begynner å bli ganske forbanna. Og det synes jeg de har god grunn til. Husholdningene betaler altfor mye både for strømnettet og for strømmen. Og det er de som har stemmerett, ikke aksjeselskapene.

Brunborg er tidligere avdelingsdirektør i Olje- og energidepartementet og var sentral i utformingen av dagens energilov.

Han sier at for å gjennomføre det grønne skiftet, har politikerne bestemt at det meste skal elektrifiseres. Slik som oljeplattformene på sokkelen og det skal også bygges havvindparker. Regningen for dette sendes til husholdningene gjennom høy strømregning.

– Inntektene havner i statskassen, noe i kraftselskapene, og i fylker og kommuner som eier kraften, og får utbytter. Men ingenting havner hos husholdningene, som er grunnstammen i samfunnet.

Han forteller at nettleien er rundt en tredel av strømregningen, og fra nyttår kommer det en ny nettleie. Det blir dyrere å bruke mye strøm på en gang.

– Det er helt nødvendig at forbrukerne opplever at de blir rettferdig behandlet hvis de skal gi sin støtte til de store utfordringene som vi har knyttet til naturvern og klima, sier Brunborg.

Han mener at politikerne må være ærlige om hvem som betaler kostnadene og hvem som får inntektene – for å få til en mer rettferdig fordeling.

Statkraft håver inn

Omsetningen i tredje kvartal økte til 18,83 milliarder kroner, fra 7,7 milliarder i samme periode i fjor. Overskuddet i tredje kvartal ble på 4,6 milliarder kroner og det er en forbedring på 3,5 milliarder kroner sammenlignet med i fjor. Det er strømprisen som har fått inntektene til himmels.

Det høye resultatet var drevet av betydelig høyere nordiske kraftpriser og en veldig høy norsk vannkraftproduksjon.

Årlig tømmer politikerne Statkrafts kasse, 85 prosent av overskuddet blir tatt ut utbytte. Det er lite som blir værende igjen i selskapet til investeringer. Det er ikke selskapet som bestemmer utbytte, det er generalforsamlingen, og der sitter det «en eier», ministeren.

Ingen tar ansvar

Det skriver Thor Øivind Jensen, førsteamanuensis em., Universitetet i Bergen.

– Som ytterligere garanti for stabilitet har vi hatt politisk styring og offentlig eierskap som hovedmodell i over hundre år. Dette passer godt, siden energi er et nødvendighetsgode der det offentlige har ansvar for å sikre innbyggerne, skriver han, og sier at noe har skjedd:

– Så har det gått helt galt. Virkelig galt. Prisene svinger voldsomt og ødelegger stabile rammebetingelser både for hushold og bedrifter. Prisene svinger også omkring et stadig høyere prisnivå.

