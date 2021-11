annonse

Hvor mye bevis trenger vi for å forstå elendigheten i kommunismen?

– Innvandrere fristes til å stemme for en mislykket ideologi på grunn av solidaritet for Palestina, mener studenten Sadug Alfeli.

– Det kan virke som om Rødt hater de rike mer enn de ønsker å hjelpe de fattige, skriver Sadug Alfeli i Utrop. Han er student og legger til at han er sjokkert:

«Det kan virke som om Rødt hater de rike mer enn de ønsker å hjelpe de fattige. De er i hvert fall et parti som fremstår som om de ønsker å innføre kommunisme, en ideologi som har tatt livet at omkring 100 millioner mennesker. Hvordan? 25 millioner døde gjennom intern undertrykkelse i Sovjetunionen, 60 millioner døde i Maos Kina, blodbadet i Kambodsja, med deres to millioner lik, Cuba, der folk selv i dag sliter med å brødfø seg selv, og Nord-Korea, som ikke ønsker økonomisk tilknytning til andre land.»

– Det er skremmende å se at 140 000 nordmenn, derav mange innvandrere, stemte på det jeg ser som kommunistpartiet, skriver han.

Alfel skriver at Rødt ikke vil ta avstand fra kommunismens uhyrligheter. Han sier også at de ikke vil ta vekk begrepet «kommunisme» fra programmet. Han mener det er ufattelig.

– De er i hvert fall et parti som fremstår som om de ønsker å innføre kommunisme, en ideologi som har tatt livet at omkring 100 millioner mennesker, skriver Alfel, og sier at nå må folk lære:

– Vi må ikke glemme at ingen annen politisk ideologi har noen gang blitt prøvd så bredt, med så mange forskjellige mennesker, i så mange forskjellige land – og mislyktes så katastrofalt.

Han spør om det er uvitenhet som ligger bak, når dagens marxister viser frem kommunismen som noe man skal være stolte over, samt presenterer prosjektet som medfølelse og omsorg? Eller er det misunnelse over de vellykkede?

