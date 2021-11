annonse

Tidligere Venstre-leder Trine Skei Grande (52) går inn som partner og rådgiver i kommunikasjonsbyrået Footprint.

Skei Grande gikk av som venstre-leder i 2020 og tok ikke gjenvalg på Stortinget. Hun ledet Venstre i 10 år. I 2018 ble hun kjent for den såkalte Åker-saken som først ble publisert av Resett.

Torsdag ble det klart at hun går inn som partner og rådgiver i kommunikasjonsbyrået Footprint, skriver Dagens Næringsliv.

Der skal hun jobbe med klima og omstilling.

Selskapet beskriver seg selv som et «klimabyrå som utelukkende går inn i prosjekter som bidrar til raskere, lønnsom omstilling», skriver NTB.

– Dette er en sjanse til å jobbe med det jeg har et stort hjerte for – små og store bedrifter – og sørge for at vi har et næringsliv som er bærekraftig og vekstkraftig fremover, sier Grande.

Trine Skei Grande var fast innvalgt på Stortinget fra 2005 til 2021. Hun har blant annet vært kulturminister (2018 til 2020) og kunnskapsminister (2020). Hun er utdannet lærer.

