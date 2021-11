annonse

Raser mot kuttforslag.

Uføretrygdede Else Birgitte Seker (49) er sjokkert over Støre-regjeringen. Hun representere de én av fire uføre som klarer å jobbe litt. Uføre som jobber, kan tjene i overkant av 42.000 kroner (0,4 G) før uføretrygden de mottar fra staten blir redusert.

Fribeløpet er pengene uføre kan tjene uten å få kutt i trygden. Dette gjør det mulig å påta seg små verv og litt deltidsjobb uten reduksjon i trygden. I Solberg-regjeringens budsjettforslag la man opp til kutt i fribeløpet. Denne uken ble det klart at Støre-regjeringen lar forslaget til Solberg-regjeringen stå.

I statsbudsjettet som Solberg-regjeringen leverte før de ble avløst av Støre-regjeringen, står det at de fra 1. januar 2022 foreslår å kutte fribeløpet til uføretrygdede til fordel for «halvert reduksjon opptil 1,2 G». Forslaget medfører at statens utgifter til uføretrygd og uførepensjon reduseres med 254 millioner kroner. Utgiftskuttet betyr i praksis at uføretrygdede ikke lenger kan tjene penger uten av trygden blir redusert.

– Å frata uføre den lille muligheten man har til føle seg samfunnsnyttig, må vi rett og slett skrive på kontoen for forskjellsbehandling. Det er nok et bevis på at psykisk helse og ivaretakelse av egenverd er nedprioritert i Norge, sier Seker til Nettavisen.

Skuffet

Hun får støtte av Rødts stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson.

– Jeg ble skuffet og egentlig litt sjokkert. Fordi jeg trodde at hele meningen med å få ny regjering i Norge var at vi skulle reversere Solbergs kuttforslag, sier han.

Truls Wickholm (Ap) i Arbeids- og sosialdepartementet sier at de ikke vil straffe uføre, men vil at de skal ha mer igjen for å jobbe.

Seker sitter som vara i kommunestyret i Verdal for Rødt og som meddommer i tingretten.

