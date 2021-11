annonse

annonse

Alexandria Ocasio-Cortez går til frontalangrep på alle som stiller spørsmål ved «woke»-bevegelsen på Twitter.

– Et farlig aspekt ved å tro at det er et «woke-problem» er at Demokratenes sjanser for gjenvalg eller flertall i Huset, Senatet og Det hvite hus er avhengig av raserettferdighetsspørsmålet om stemmerett, tvitret hun.

– At Demokratene tar avstand fra raserettferdighet gjør beskyttelse av stemmerett mindre sannsynlig, og forsikrer tap, la hun til.

One dangerous aspect of thinking there’s a “woke problem” is that Dem chances for re-election or majorities in House, Senate, & WH rely on the racial justice issue of voting rights.

Dems distancing from racial justice makes protection of voting rights less likely,ensuring losses

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) November 8, 2021