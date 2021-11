annonse

Per-Willy Amundsen mener Oslo er utrygg, mens byrådsleder Raymond Johansen og politileder Grete L. Metlid hevder at Oslo er trygg.

Spørsmålet er nok like lett å besvare som et spørsmål om hvor mye en fisk veier. Oslo er en delt by med store forskjeller. Men den offentlige debatten mangler som regel elefanten i rommet.

Følelsen av trygghet avhenger helt hvor en bor og ens alder. Bor man på vestkanten og er voksen så er Oslo en trygg by, men ungdom på vestkanten kan derimot føle utrygghet, og da særlig fra barneranere. De kommer med banen til vestkanten for å rane etnisk norske ungdommer.

Men likevel er frykten for vold dobbelt så stor på østkanten. Der frykter hver tredje ungdom for vold i nærmiljøet. Før var frykten for vold størst i Oslo sentrum, men nå har frykten flyttet seg ut til nærmiljøet på østkanten. Det gjelder ikke hele østkanten, men steder som er preget av trangboddhet og sosioøkonomiske årsaker.

OsloMet har laget rapporten «Ung i Oslo 2021». De har spurt 20.000 ungdommer i Oslo fra 13–18 år om vold og trakassering. Rapporten avdekker at en av tre ungdommer på østkanten sier de er «litt eller svært redde» for å bli utsatt for vold i området der de bor.

Barneombud Inga Bejer Engh mener det er svært urovekkende at så mange unge føler seg utrygge og redde for at de skal bli utsatt for vold:

– Barn og unge har rett til å ha det trygt. Det skal ikke være sånn at de føler seg utrygge i sitt eget nærmiljø, sier hun til Dagsavisen. Hun mener at Oslo kommune ikke gjør nok.

I rapporten står det også at redselen for å bli utsatt for vold på skolen eller i familien er høyere på østkanten, enn på vestkanten.

– Det er en viktig del av livskvaliteten vår å oppleve det som trygt å være ute i nærmiljøet vårt uten å måtte være redde for at vi skal bli utsatt for vold, kriminalitet eller mobbing. Derfor er det verd å merke seg at cirka 90 prosent av ungdommene i de rikeste bydelene opplever nærområdet sitt som trygt, mot bare 70 prosent av ungdommene i Oslo-bydelene med minst ressurser, sier leder av rapporten «Ung i Oslo 2021», sier Anders Bakken ved OsloMet til Dagsavisen.

Men som forsker så kommer ikke Bakken med en forklaring på hvorfor det er slik. Han belyser ingen tydelige årsaker, som for eksempel elefanten i rommet:

– Det kan være flere årsaker til dette. En mulighet er at det faktisk er sånn; at flere har opplevd voldshendelser i de østlige bydelene. En annen mulighet er at man er preget av de forestillingene som finnes. Det er vanskelig å skille de to, så vi vet ikke helt hvorfor tallene er som de er. Men det vi kan slå fast, er at opplevelsen av trygghet er en av de største forskjellene vi finner blant ungdommer i Oslo.

Per-Willy Amundsen er ikke forsker. Han mener at Oslo ikke er en trygg by, og vil vite om elefanten i rommet. Amundsen spør om det er sosiale forskjeller, trangboddhet og kulturelt utenforskap som gjør at kriminaliteten er tiltagende, eller om det er feilet integrering, parallellsamfunn, klanmiljøer og individets mangel på respekt for lov og samfunn.

Men han får nok ikke svar, det er en berøringsangst rundt elefanten. Det er skadelig for karrieren å påstå at visjonen om multikultur har blitt et problem. Derfor snakker man seg bort med gode formuleringer og intetsigende ord.

