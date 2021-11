annonse

annonse

I slutten av oktober 2021 ble en ni år gammel gutt fra Syria smuglet fra Hellas til Norge. Ved ankomst Oslo 1. november 2021 fikk gutten beskjed av menneskesmugleren om å sitte og vente på en benk på Oslo sentralstasjon, til han ble plukket opp av et herboende familiemedlem.

Reiserute

Den lille gutten på ni år skal ha reist med fly sammen smugleren fra Hellas til Tyskland. Deretter har ekvipasjen kommet seg til Norge med tog fra Tyskland og videre til Sverige med ferge.

Dernest har den videre strekningen til Oslo mest sannsynlig blitt gjennomført med tog.

annonse

Oslo S

Ved ankomst Oslo sentralbanestasjon, fikk gutten beskjed av smugleren om å sitte og vente på en benk inne på stasjonsområdet, til en av hans slektninger kom og plukket ham opp.

To onkler som bor i Oslo ble oppringt av barnets far fra hovedstaden Aleppo i Syria. Faren fortalte (via smugleren) at hans sønn satt og ventet på å bli hentet på hovedbanestasjonen i Oslo.

Asyl

Sammen med sine onkler reiste barnet til Nasjonalt ankomstsenter for asylsøkere på Råde i Østfold og søkte om beskyttelse. Gutten meddelte at han ønsket å bo sammen med en av sine to onkler her i Norge.

annonse

Onklene

Det bemerkes herfra at barnets onkler kom fra Syria til Norge i slutten av 2014, og søkte asyl.

Resett har fått tak i begge onklenes norske mobiltelefonnummer.

Da Resett forsøkte å anrope de to her angivelige onklene til det syriske barnet på ni år, ble vi henvist til mobiltelefonens automatiske svarer. Men etter hvert ringte «Shervan», den ene onkelen, tilbake til Resett.

«Shervan» fortalte at han og hans bror, «Abdulrahman», hadde vært og hentet deres søstersønn «Aran» på Oslo sentralbanestasjon, hvorpå de dagen etter hadde tatt ham med til Nasjonalt ankomstsenter i Råde, hvor en formell asylregistreringsrapport ble nedtegnet i samsvar med barnets «foresatte» – onklene.

«Shervan» fortalte Resett nå at den ni år gamle gutten, «Aran», bor hos ham og samboeren.

Spørsmål

«Aran» kom fra Hellas til Norge?

-Ja, selvfølgelig han kom fra Hellas til Norge. Han er som meg, kurder fra Syria. «Aran» snakker kurdisk kurmanji og arabisk.

Hvorfor kom ikke foreldrene sammen med «Aran» til Norge?

-Jeg vet ikke, kanskje foreldrene ikke hadde nok penger?

Den lille gutten på ni år kom til Oslo med en smugler, og satt på en benk på jernbanestasjonen. Hva var egentlig avtalen?

–Ja, jeg spurte «Aran», og han fortalte at han hadde kommet til Hellas med onkelen sin. Jeg vet ikke mer. Jeg har ikke spurt.

annonse

Du vet ikke hvor mor, far, søster og bror til gutten er nå?

-Jo, jo! Mammaen til «Aran» er min søster. Hun og familien er fortsatt i Aleppo, Syria.

Hvorfor ble «Aran» sendt til Norge?

-Jeg vet ikke. Jeg har ikke spurt ham (gutten, red.anm).

Har familien til «Aran» søkt asyl i Hellas?

-Nei, planen er vel å gå videre til Nederland. Men jeg vet ikke.

«Aran» har en annen onkel her i Norge også, «Abdulrahman»?

-Ja, det er min bror!

Så du og din bror her i Norge vil ta vare på «Aran»?

-Ja, fordi politiet spurte «Aran» om han ville bo med en norsk familie eller oss. «Aran» ville bo hos oss, fordi han kan ikke et annet språk enn arabisk og kurdisk. Derfor kan det lett oppstå vanskelige situasjoner for ham.

Men krigen i Syria, er ikke den over nå?

-Ja, men i Aleppo, det er en veldig dårlig situasjon der nå. Befolkningen har ikke jobb og som familie er det veldig vanskelig å bo der nå.

Dere vil ikke reise tilbake til Syria for å bygge opp landet da?

-Ikke sant, men ikke slik situasjonen er i dag.

Når tror du foreldrene til «Aran» kommer til Norge?

-Når «Aran» får opphold, da vil de komme på familiegjenforening.

Ok, tusen takk for praten.

-Deg også, vi snakkes.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474