FrPs næringspolitisk talsperson Sivert Bjørnstad mener en eventuell ansettelse av Jens Stoltenberg som ny sentralbanskjef kan være problematisk.

– Jeg tror det er en farlig vei å gå hvis regjeringen utnevner en politiker som Jens Stoltenberg i en stilling som er så viktig for uavhengigheten til Norges Bank. Det vil åpne en ny dør for hvor grensen skal gå for politikere i slike embeter. Dette er langt mer alvorlig enn å sette en eksstatsråd til å være fiskeridirektør, sier Bjørnstad til DN.

Nato-sjef Jens Stoltenberg har gitt signaler om at han vil svare ja hvis han blir spurt om å bli Øystein Olsens etterfølger.

Men Bjørnstad, som var saksordfører for den nye sentralbankloven som ble vedtatt for to år siden, mener at uavhengigheten til banken kan bli truet ved en ansettelse av generalsekretæren i Nato.

– En ansettelse av Stoltenberg rokker ikke nødvendigvis ved uavhengigheten til banken, men når spørsmålet kan stilles, kan det svekke bankens integritet og om banken er så uavhengig som den trenger å være. Særlig relevant blir det når det er en Ap-ledet regjering som gjør det, sier Bjørnstad.

Så langt er det bare Venstre og Frp som er negative til Stoltenberg som sentralbanksjef, mens KrF og MDG er for. De andre partiene har ikke tatt stilling til spørsmålet enda.

Bjørnstad håper finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), som har ansvaret for ansettelsesprosessen, forstår at Stoltenberg kan bli en kontroversiell ansettelse.

– Saken har potensiell sprengkraft som en uheldig situasjon for Norges Bank. Det vil også ha negative følger for næringsliv og finansmarkedet som må ha full tillit til banken, sier Bjørnstad.

Han mener det finnes en annen jobb som Stoltenberg passer mye bedre til.

– Det finnes flere dyktige kandidater, også i banken selv. Jeg vil heller anbefale Stoltenberg en annen jobb: Som statsminister. I dagens parlamentariske situasjon kunne Ap trengt ham.

Stoltenberg selv har foreløpig ikke fokus rettet mot dette. Presserådgiver for Stoltenberg, Sissel Kruse Larsen, sier det slik:

– Stoltenberg har fortsatt sin fulle oppmerksomhet på jobben i Nato. Det er for tidlig å si noe nå om hva han skal gjøre når han kommer hjem til Norge.

