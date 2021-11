annonse

Frps Bård Hoksrud reagerer etter nyheten om at norske kommuner nå blir bedt om å innføre det svært omdiskuterte coronapasset.

Alt tyder på at Norge slutter seg til andre land i Europa og innfører mer drakoniske coronatiltak, for eksempel ved innføring av et såkalt coronapass folk må kunne fremvise for å få adgang til ulike steder og fasiliteter.

Innføring av coronpass har ført til voldsomme demonstrasjoner i andre land. I Italia mister folk jobben om de ikke har coronapasset. Under en demonstrasjon tidligere i år, der kvinner ble slått av politiet, viste mange sin misnøye med den nye ordningen.

Coronapass i Norge

Dagbladet skriver i dag at «i forkant av dagens pressekonferanse er norske kommuner bedt om å forberede innføring av coronapass og en tredje vaksinedose».

Etter det Dagbladet kjenner til ble kommunene her fortalt at flere tiltak kan bli lansert i dag for å imøtekomme smitteøkningen. Kommunene ble bedt om å forberede seg på iverksetting av disse tiltakene, skriver avisen.

– Vi diskuterte strategiene som regjeringen nå vil jobbe med for å håndtere pandemien framover, samt de rådene som er gitt til regjeringen fra nasjonale helsemyndigheter. Det kommer en del tiltak i dag, sier kommunedirektør Morten Wolden i Trondheim kommune til Dagbladet.

Bevegelsesfrihet forsvinner

Frps Bård Hoksrud er blitt intervjuet om corona-tiltakene kun få måneder etter at politikere danset i gatene under gjenåpningen av Norge.

Hoksrud er bekymret over utviklingen, og mener at dette vil påvirke folks bevegelsesfrihet.

– Jeg synes det er veldig vanskelig at man nå vurderer svært inngripende tiltak. Da begynner man å gå inn på folks rettigheter og bevegelsesfrihet. Det er kjempetrøblete. Jeg er redd for å komme dit. Det kan være gode grunner til at folk er uvaksinerte, også helsemessige, sier han til Dagbladet.

Hoksrud sier han samtidig forstår at dette er noe regjeringen vurderer, skriver Dagbladet.

Det går mot kaldere tider og det siste døgnet er det registrert 2006 koronasmittede i Norge. Det er 472 flere enn samme dag i forrige uke.

