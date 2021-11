annonse

Redaktør for Nettavisen, Gunnar Stavrum, jubler over at regjeringen åpner for å innføre coronapass.

Fredag ble det klart at regjeringen innfører nye strenge coronatiltak.

Tiltakene ville innebære en tredje vaksine til alle voksne og bruk av coronapass innenlands. Alle over 18 år skal få tilbud om en tredje vaksinedose, og kommunene kan ta i bruk coronapass for å unngå å stenge ned tilbud.

Flere kommuner har ønsket bruk av coronasertifikat for å unngå nedstengning, avstandskrav og antallsbegrensninger, opplyser helseministeren.

Innføringen av coronapass møter skepsis i Frp. Bård Hoksrud opplyste til Dagbladet at han opplever dette som problematisk.

– Jeg synes det er veldig vanskelig at man nå vurderer svært inngripende tiltak. Da begynner man å gå inn på folks rettigheter og bevegelsesfrihet. Det er kjempetrøblete. Jeg er redd for å komme dit. Det kan være gode grunner til at folk er uvaksinerte, også helsemessige, sier han til Dagbladet.

Jubler

En som ikke er bekymret, og som hyller den mulige innføringen av coronapass, er Nettavisen-redaktør Gunnar Stavrum, i sin tittel på forsiden av Nettavisen erklærer:

«Dette må de uvaksinerte tåle».

– Jeg har liten medlidenhet med folk som nekter å erkjenne fakta, eller unndrar seg den lille jobben det er å oppsøke gratis vaksinering. Følgelig har jeg ingen problemer med at museer, konserter, teaterforestillinger, treningssentre, idrettsarrangementer, gudstjenester og kurs og konferanser forbeholdes folk som har vaksinepass, skriver Stavrum.

– Å være helsepersonell uten å vaksinere seg, er nesten ikke til å tro. Som en lastebilsjåfør må ha sertifikat for å være på veien, på samme måte bør sykepleiere og andre ha vaksinepass for å jobbe med pasienter. Det er et yrkeskrav, leegger han til.

Ifølge NTB kommer også nye krav til testing. Uvaksinerte personer over 18 år som bor sammen med en som er smittet av korona, får nå plikt til å teste seg. Dette gjelder fra 16. november.

Testplikten gjelder til det har gått sju dager siden siste gang man hadde nærkontakt med den smittede. Man må teste seg hver dag i sju dager med selvtest eller annenhver dag med PCR-test.

