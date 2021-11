annonse

Komentarene strømmer inn på Facebook-siden til NRK under en sak om omhandler Donald Trump. Men ikke alle er fornøyd med journalistikken.

NRK har trukket frem USAs tidligere president Donald Trump i en artikkel, der de knytter coronadødsfall til 77-åringen.

«Langt flere dør av covid-19 der mange stemte på Trump enn der mange stemte på Biden», skriver NRK i sin tittel.

Statskanalen viser til en rapport som er fremlagt i New York Times. Avisen har sett på statistikk om hvor i landet der folk har dødd med coronaviruset i kroppen.

«I fylker der minst 60 prosent stemte på Trump døde 25 per 100.000 innbyggere. I fylker der minst 60 prosent stemte på Biden døde 7,8 per 100.000 innbyggere. Det viser at risikoen for å dø av covid-19 er over tre ganger så høy i «Trump-land» som i «Biden-land», skriver NRK som viser til rapporten.

– Fordummende

NRK har lagt ut saken på sin egen Facebook-side for kommentaring. Der har tilbakemeldingene vært mange. Flere er oppgitt over Trump-fokuset til NRK.

– Jeg er absolutt ikke noen Trump tilhenger, men føler at dette er lite underbygget og mangelfull statistikk. Dette er det nok flere årsaker til vil jeg tro. Objektiv og upolitisk presse er et savn, skriver en person.

– Dummeste jeg har lest. Hva sier vi i Norge? Langt flere syke nå, etter å ha stemt på Støre? Nei vet man hva, skriver en annen.

– Tragisk at NRK legger seg på samme fordummende linje som VG og Dagbladet, skriver en mann.

Noen velger å gjøre narr an NRKs henvisning til New York Times.

– Min seneste forskning viser at de som blir smittet og som eventuelt dør med covid, har inntatt vann jevnlig siden april 2020. Jeg regner med at pressen kommer til å gå amok pga resultatet ved min forskning, skriver en kvinne sarkastisk.

Det er tidligere påpekt at republikanske velgere er mer skeptiske til vaksiner enn folk som stemmer på demokratene. Det er også republikanske politikere som er mest imot inngripende tiltak og pålegg om vaksine.

