Ordfører Robin Kåss hevder at denne type arrangement hører ikke inn under politiske ytringer. Lederen av SIAN, Lars Thorsen er uenig.

– SIANs opplegg er ikke det vanlige folk vil kalle politiske ytringer eller religionskritikk, men noe de fleste vil mene er ren hat og sjikane. Invitasjonen til arrangementet i Porsgrunn var illustrert med en tegning av en muslimsk mann som hadde sex med en sau, og det øvrige «budskapet» de delte med byen vår var på tilsvarende saklighetsnivå, skriver ordfører Robin Kåss i Dagbladet.

Kåss representerer Arbeiderpartiet og skriver at når disse om lag fire personene fra SIAN kom på besøk til Porsgrunn så måtte kinoen stenges, familieforestilling på kulturhuset avlyses, 80-årsfest utsettes og kommunen måtte bruke av budsjetter som skulle gått til sykehjem og skoler.

– Alt dette for å tilrettelegge for at SIAN kunne sjikanere innbyggerne våre innenfor trygge rammer. Vi brukte også mye tid på å oppfordre motstandere av SIAN til å holde seg unna. Heldigvis var det så godt som ingen som møtte opp, og porsgrunnsfolk holdt roen tross alle provokasjoner, skriver han.

– Hver gang denne minigruppen besøker en norsk by koster det deg og meg trolig opp mot to millioner kroner av skattepengene til stat og kommune. Porsgrunn formannskap oppfordret derfor SIAN til å dekke en liten del av disse kostnadene selv. Vi mener også det burde være større mulighet til å regulere hvordan noen få til de grader kan ødelegge for så mange.

Leder Lars Thorsen i SIAN mener at Kåss er følelsesbasert, og at SIAN er faktabaserte. Derfor ser de verden med forskjellige briller.

– Kåss har møtt motbør fra en samlet jurist- og politikerstand. Han vet at han er på kant med loven. Tatt i betraktning hvordan han har vanskjøttet kommuneøkonomien, eldreomsorgen med mer, burde han latt være å iverksette tiltak til kr 172 000 med den hensikt å avlede de uintegrerbare velgerne fra å delta i demokratiet, sier Thorsen til Resett.

– Jeg håper han opptrer mer voksent når vi kommer tilbake til rådhusplassen i 2022.

