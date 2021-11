annonse

NTB melder Donald Trumps tidligere sjefstrateg Steve Bannon er tiltalt i en føderal storjury for å ha vist forakt for Kongressen.

Tiltalen fra justisdepartementet i USA fredag kveld har bakgrunn i at Bannon nektet å vitne i komiteen som gransker stormingen av kongressbygningen 6. januar.

Dermed stemte Representantenes hus i oktober for å be påtalemyndigheten om at han straffeforfølges.

67 år gamle Bannon ble instruert av Trump til ikke å stille opp. Han hadde varslet at han ikke ville svare på noen spørsmål.

– Amerikanere fortjener å vite hva han visste og hva han gjorde, sa republikaneren Liz Cheney, som er medlem av granskningskomiteen.

Kan medføre fengsel

Justisdepartementet opplyser at Bannon er tiltalt for et tilfelle av å nekte å vitne, samt ett for å nekte å innfri komiteens stevning av dokumenter. Hvert tiltalepunkt har en strafferamme på mellom 30 dager og ett år i fengsel.

Bannons advokat har foreløpig ikke svart på forespørsel om kommentar.

