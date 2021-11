annonse

annonse

Norge bør delta i en dansk-ledet allianse som skal jobbe for å få slutt på produksjon av olje og gass, mener de grønne opposisjonspartiene SV, MDG og Venstre, ifølge NTB.

Beyond Oil and Gas Alliance (Boga) ble lansert på klimatoppmøtet i Glasgow torsdag. Danmark og Costa Rica står i spissen for initiativet, Sverige, Frankrike og Irland deltar også.

Et av hovedmålene er å jobbe for å fase ut produksjon av olje og gass på en ordnet måte. Danmark vedtok i fjor å stanse all leting etter mer olje i den danske delen av Nordsjøen.

annonse

– Jeg mener vi bør slutte oss til denne alliansen, sier SVs Lars Haltbrekken til NTB. Han viser til at SV ønsker å avslutte all ny letevirksomhet på norsk sokkel.

– Det er uhyre spennende og viktig at vi nå får en internasjonal allianse som ber land om å la olje og gass bli liggende. Det er historisk og har ikke skjedd før, legger han til.

Ikke aktuelt for Norge

annonse

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) har slått fast at det ikke er aktuelt for regjeringen å melde Norge inn i alliansen. MDG mener derimot at en norsk deltagelse kan være i tråd med regjeringens erklærte målsettinger.

– Jonas Gahr Støre mener at store investeringer i norsk olje og gass er en viktig del av en vellykket overgang til fornybar energi. Dersom han virkelig mener det, står det ingenting i veien for at Norge skal greie å forhandle fram et medlemskap i Boga-alliansen, som nettopp har som mål å sørge for et vellykket, globalt grønt skifte, sier stortingsrepresentant Lan Marie Berg.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474