Paul Pogba truer med å forlate Ole Gunnar Solskjærs Manchester United om han ikke får ny kontrakt. Kravet er at han blir Premier Leagues best betalte fotballspiller.

Paul Pogba har vært ekstremt ustabil for Manchester United, noe som har ført til massiv kritikk blant egne supportere. Flere ganger har han blitt buet ut av sine egne etter svake kamper.

Det hele toppet seg i kampen mot Liverpool der Pogba ble byttet inn i pausen. Pogba startet omgangen med å miste ballen til en Liverpool-spiller som økte ledelsen til 5-0. Minutter senere fikk han rødt kort etter å ha satt knottene i leggen på Naiby Keita.

Etter kampen uttalte United-legenden Paul Scholes at han aldri vil se Pogba i en United-drakt igjen. Også Roy Keane har vært misfornøyd. I flere år har han utrykt frustrasjon over Pogba og har sagt at United må kvitte seg med ham.

Gigantlønn

Store deler av United tihengerskare ønsker også å kvitte seg med midtbanespilleren som kan gå gratis til en annen klubb i sommer når kontrakten utløper.

Pogba sier nå at han ønsker å signere ny kontrakt. Men han signerer kun hvis han blir Englands best betalte fotballspiller, skriver Manchester Evening News.

«En kilde nær spilleren sa til franske L’Equipe at han vil signere ny kontrakt så lenge det gjør han til den høyeste tjeneren i Premier League. Dette betyr at de røde djevlene gir Pogba en avtale verdt over 500 000 pund per uke», skriver den britiske avisen.

Cristiano Ronaldo er Uniteds høyeste betalte spiller. Men får Pogba det som han vil blir han den som tjener mest i klubben og Premier League.

– Drittsekk

I komentarfeltet til Manchester-avisen er det mange som er rasende på Pogba for å ha kommet med det nye kravet.

– Bli kvitt den franske drittsekken, skriver en person.

– Pogba må være verdens mest overvurderte spiller noensinne, skriver en annen.

– Ubrukelige møkkaspiller. Gi han vekk gratis, skriver en tredjeperson.

