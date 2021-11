annonse

Effekten av vaksinene avtar over tid. En anbefaling om tredje dose for alle kan være rett rundt hjørnet. En vaksineforsker advarer.

I Norge er tredje dose foreløpig forbeholdt risikogrupper, samt eldre og helsepersonell. Men FHI planlegger for en oppfriskningsdose til befolkningen mellom 18 og 64 år. Men selv innad i FHI er de uenighet om behovet for en tredje dose til disse aldersgruppene, viser et faglig grunnlag sendt til regjeringen.

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland er helt klar på at hun mener en oppfriskningsdose ikke skal tilbys til alle aldersgrupper.

– Vi vet jo at jo flere doser du får av en vaksine, jo mer øker sannsynligheten for bivirkninger. Derfor mener jeg at vi skal vi tenke oss ekstra grundig om før vi tilbyr den til alle, sier Grødeland til TV 2.

At friske mennesker, som allerede er godt beskyttet mot alvorlig sykdom som fullvaksinerte, nå skal ta en tredje, mener hun ikke er forholdsmessig.

– Vaksiner er viktig for å redde liv, men de er også et legemiddel som kan få konsekvenser. Derfor må vi velge med omhu når det er riktig å benytte en vaksine, sier hun.

Hun viser til at den generelle befolkningen fortsatt har svært god beskyttelse gjennom å være fullvaksinert.

– Risikoen for bivirkninger ved en eventuell tredje dose overveier nytten for folk flest. Derfor er jeg helt imot at vi anbefaler en tredje dose til alle nå, sier hun.

FHI: – Svakt kunnskapsgrunnlag

I sin faglige oppdatering skriver FHI at det «er et faktum at en stor del av verdens land har svært lav vaksinasjonsdekning og at en eventuell tredje oppfriskningsdose til gruppen 18 –64 år i Norge vil bli innført basert på et svakt kunnskapsgrunnlag.»

De skriver likevel at de har «startet arbeidet med å legge til rette for logistikk og forberedelse for å vaksinere med en oppfriskningsdose i aldersgruppen 18-64 år, slik at man er forberedt på å gjennomføre dette, dersom det skulle bli besluttet.»

