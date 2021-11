annonse

annonse

Magnus Marsdal er leder av Manifest Tankesmie. Han tror få vil risikere sine egne penger på det grønne skifte og at de heller sitter på gjerdet.

– Nye industrier kan ha «en lang vei til lønnsomhet», som de sier i Innovasjon Norge. Langs den veien ser investorene gjerne at skattebetalerne bærer prosjektet på ryggen. Det kalles «risikoavlastning». Når den risikable strekningen er tilbakelagt, tar den modige investor mer enn gjerne over ansvaret, skriver Magnus Marsdal i Klassekampen, og forklarer sitt poeng billedlig:

– Er folk flest interessert i et grønt skifte der skattebetalerne, ingeniørene og arbeiderne må dekke bordet og servere maten, mens bare Røkke får ha fest?

annonse

Les også: Rapport: Elbiler er ikke klimavennlige

Magnus Marsdal er født i 1974 og leder for Manifest Tankesmie. Han lanserte Forlaget Manifest med utgivelsen av boken Frp-koden i 2007 og deltok i etableringen av Manifest Tankesmie i 2009. Han har bakgrunn fra Klassekampen og har også vært leder av Attac Norge.

Marsdal tror likevel på at staten kan sørge for at rikdommen kommer hele folket til gode, han ser for seg at det kan gjøres gjennom skatter og avgifter.

annonse

– Ikke én krone av fellesskapets midler bør gå til industrier som ikke støtter opp om fellesskapets mål, skriver han, og kommer også med en advarsel til sine egne:

– Noen på venstresida tror det er radikalt å si nei til enhver statlig investering i det grønne skiftet som kan hjelpe «klimaprofitører» som Røkke. Slik havner radikalerne i selskap med Civita. De rikes tankesmie forstår instinktivt at heltekvadet om den fryktløse investor kan få banesår av en synlig og aktiv næringspolitikk. Men kapitaleierne kan ikke leve av ideologi. NHO lar Civita synge sin svanesang alene.

Les også: Stor økning i klimarelaterte miljøkatastrofer, sier FN og NTB. Men stemmer det? (+)

Marsdal sier at å finansiere og koordinere det grønne skiftet er et felles, nasjonalt anliggende som maner til samhold. Men han ser at det kan oppstå uenighet om hvem som får regningen og hvem som får gevinsten.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474