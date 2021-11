annonse

Norges Bank trenger en grønn pengepolitikk. De skal finansiere «det grønne skiftet».

– I dag er Norges Bank gitt et generelt mandat til å jobbe for lav og stabil inflasjon, et stabilt finanssystem samt høy sysselsetting og produksjon. Altså et mandat om å legge til rette for alle former for økonomisk aktivitet, skriver leder i Attac Norge, Hege Skarrud i Klassekampen. Hun føler at finanspolitikken er galskap:

– Dette fører til en schizofren politikk som ikke sikrer de helhetlige løsningene vi trenger for å løse vår tids største eksistensielle krise.

Attac-lederen skriver at pengepolitikken har blitt avpolitisert. Den har blitt lagt til rette for det frie markedet gjennom forutsigbar inflasjonsstyring, uten innblanding fra politikere. Hun mener at «det grønne skiftet» trenger finansiering. Men at private investerer der de kan oppnå avkastning, derfor er hennes løsning Norges bank.

– Sentralbanken må gå foran som en tilbyder av tålmodig og langsiktig kapital for å sikre investeringer i det tempoet som kreves, skriver hun, og legger til:

– Å gi Norges Bank et lignende mandat vil være en forutsetning for å ta steget fra kun å vurdere klimarisiko til å aktivt styre kreditt vekk fra karbonintensive sektorer mot mer grønne aktiviteter.

Skarrud skriver videre at i møte med enorme økologiske og sosiale kriser trengs mer enn en «nøytral» linje for sentralbanken.

– Norges Bank må i likhet med andre lands sentralbanker aktivt bruke verktøykassa til å begrense økologisk skadelig økonomisk aktivitet, sier Attac-lederen, og håper det kan bli noe:

– Grønn pengepolitikk må spille en rolle i den bærekraftige omstillingen av samfunnet.

